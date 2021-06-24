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晨矽科技併購曜鵬查無內線交易 大股東獲不起訴

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

聯發科旗下晨星6年前透過子公司晨矽科技併購影片處理晶片廠曜鵬，傳出曜鵬大股東翔發投資法人代表許朝嘉涉內線交易，台北地檢署調查後，發現許是在併購案重大訊息成立前進場買股，重訊發布後也沒出脫全部持股，認定罪證不足，今天對許朝嘉等6人處分不起訴。

同案不起訴被告包括時任曜鵬經理人莊振添、監察人李仲凱，相關親友李光利、余郁慧、余曉亭等5人。

面對中國展訊、中芯、海思、華為等紅色供應鏈崛起，IC設計龍頭聯發科於2015年領軍組成「聯發科艦隊」，宣布4項併購案，同年4月晨星半導體透過晨矽科技，以每股37元價格，公開收購影像處理晶片廠曜鵬，合併案發布重大訊息的成立時點為4月9日，其他投資、收購還包括常憶、奕力與立錡。

檢調獲報，在重大訊息發布前，傳出有曜鵬內部人涉內線交易進場布局，因而發動偵查，約談多人到案，查扣手機等相關事證鑑定。

檢調鑑定莊振添等人手機、電腦等電磁紀錄，查無莊振添、李仲凱有提前洩漏併購案消息的事證，且親友事後賣股獲利也沒與莊、李等人朋分，認定莊等相關人罪證不足。

台北地檢署。本報資料照
台北地檢署。本報資料照

內線交易 半導體 中芯

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