柯文哲罵「非常賤」的兩小官 捲美河市案各判10、4年刑

捷運共構宅美河市多年前傳出弊案，台北市長柯文哲曾怒罵「兩個小官非常地賤！」，台北地方法院認定北市府捷運局聯合開發處前處長高嘉濃指示課長王銘藏，竄改驗收鑑定報告書，造成市府損失權值5億9百萬多元，即1900多坪樓地板面積，依貪汙圖利罪判處高10年、王4年徒刑。案經上訴，台灣高等法院更一審今雖撤銷改判，但維持相同刑度，高、王也各褫奪公權6年與2年。

高嘉濃自2006年至2010年間擔任捷運局聯合開發處處長，王銘藏於2005年至2010年間擔任聯開處副工程司兼第五課課長。北市府為辦理「台北都會區大眾捷運系統新店線新店機廠聯合開發案」的權益分配業務，經日勝生活科技公司以投資人身分，於2006年1月6日提送權益分配資料文件給捷運局後，由旭洲資訊事業公司鑑定建物建造成本直接工程費用。

依據權益分配注意事項規定，投資人分配比值應依聯開處正式驗收的鑑定報告書計算，亦即投資人的貢獻成本應以驗收版鑑定報告書為依據，且有關建造成本之間接工程費用應以直接工程費用16%計算，高嘉濃指示王銘藏依偽造的2007年1月2日版鑑定報告所載直接工程費用114億8934萬元內容為依據，重新辦理權益分配比例試算及提案單簽辦事宜。

王銘藏與高嘉濃被控圖利日勝生，讓北市府可獲分配權值減少3億9422萬元，並就應支付投資人的委建費用增加1億1477萬元支出，北市府合計蒙受5億9百萬餘元權值損失，並使日勝生獲取該權值的不法利益。經聯開案土地開發建築物的區位及面積選定，核算分配權值的獲配面積坪數後，北市府因此減少選取 1932.37坪的樓地板面積坪數，而由投資人日勝生取得差額樓地板面積坪數。

高等法院更一審考量王銘藏已依貪汙治罪條例減刑，他害北市府和全體市民損失5億9百萬元分配權值，不宜再援用刑法第59條規定減刑。

更一審認為，高嘉濃、王銘藏身居主管要職，應該潔身自愛、為北市府及市民謀取最大效益與福利，避免浪費公帑，結果卻濫用權限矇騙權配工作小組第33次會議審查委員和北市府，危害甚鉅。

高嘉濃主導本案，事後還狡辯、強行曲解法令，還想把責任推給承辦人，高院更一審依對主管事務圖利罪，判高10年徒刑，褫奪公權6年。而王銘藏因勇於坦承犯行，並供出全部犯罪情節，合議庭考量王在「上令下達」的官僚體系中受高施壓，判他4年刑、褫奪公權2年。