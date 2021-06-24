嘉市大學眼科涉詐領健保費 3醫師及總公司負責人都起訴

嘉義地檢署去年底指揮警方會同健保署人員，到大學眼科嘉義診所搜證，偵辦賴姓醫師等人執行白內障手術，疑涉申報不實詐領健保費、偽造文書，檢方日前偵查終結，除依詐欺取財罪起訴賴、許、楊姓醫師，也起訴大學光學公司歐姓負責人及劉姓處長，犯罪所得1763萬餘元聲請依法沒收。

記者已就本案連絡賴姓醫師，但至發稿前賴未做回應。

61歲歐女為大學光學科技股份有限公司負責人，42歲劉男為該公司醫事事務處處長， 負責嘉義大學眼科實際營運；51歲賴女為嘉義大學眼科診所負責人，擔任院長及職業醫師，賴、楊、許3人都受僱大學光公司擔任眼科醫師。

檢警偵辦發現，因為嘉義大學眼科診所，求診施做白內障手術患者人數過多，賴、歐、劉為了規避健保署所訂「 白內障手術超過40例醫師，個案需事前送審理規定」，由歐、劉二人安排旗下眼科診所楊姓及許姓醫師到嘉義大學眼科兼診。

當患者掛號由賴看診、診斷要執行白內障手術，楊、許2人僅在患者診察、術前檢查，手術藉由賴女執行，從108年8月到109年9月間，用許姓、楊姓醫師名義向健保署請領醫療費用，共不實申報1763萬餘元。

檢方偵訊過程，賴女坦承是實際執行手術者，但辯稱楊姓醫師及許姓醫師都有替患者做手術前或術後檢查，此為「團隊照護」的概念，所以在病歷及手術記錄上有共同蓋章，也辯稱健保署未規定白內障手術申報需要一直到醫師作為申報主體。

另楊、許2人坦誠手術皆由賴女施作，兩人只是受劉男請託，來嘉義診所兼診，有負責術前檢查和術後診查，但能否以其名義申報並不了解。