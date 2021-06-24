快訊

【疫情這堂課】君品總經理張倚蘭堅持「儀式感」 期盼疫後新文藝復興

上午才剛打疫苗！ 桃園長照中心7旬老婦沒了心跳送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

已婚男遭背叛怒罵小王「有做就認阿」 法官判妻賠30萬

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

已婚、擔任一家半導體公司處長的楊姓女子在交友軟體認識林姓男子，一個月後兩人約到汽車旅館發生性行為，未料楊女丈夫早在門外埋伏，待兩人「完事」開門離開，楊女丈夫持攝影機當場「抓姦」，事後提告妻子及林男求償100萬新台幣。楊女向士林地方法院法官辯稱「丈夫多次嫖妓，兩人感情早已破裂，丈夫沒有受損害」，法官認為婚姻中一方不誠實等於侵害另一方權利，判決楊女須賠30萬，而她丈夫的嫖妓行為與此案無關。另林男因不知楊女已婚身分，不須賠償。

楊女辯稱，丈夫多次嫖妓，4年就分居到現在，婚姻破裂，感情疏離，且她跟林男在汽車旅館沒有性交，丈夫也同意她跟林男交往。

林男則辯稱不知楊女已婚，雙方在旅館只是休息，沒有侵害楊女丈夫配偶權。

事發後，楊女丈夫及岳父曾到林男住處質問林，林解釋他跟楊女是交友軟體WOOTALK認識，聯絡一個月後約出來；楊女丈夫當下破口大罵「你們一直這樣出來爽，到底在幹麻？有做就認啊」！

由於楊女胞兄曾傳訊息給楊女丈夫稱，「他們（楊女和林男）沒有那感情基礎拉！我們是男人不清楚嗎？一個月有什麼深愛？只有想做愛拉？」法官認為，楊女胞兄未坦護胞妹，可見胞妹的確跟他人發生性行為。

法官指出，配偶因婚姻契約互負誠實義務，一方行為不誠實，等於違反婚姻契約、侵害另一方權利；楊女在汽車旅館跟他人性交，足以讓丈夫悲憤、沮喪、羞辱，處於極度難堪情境。

法官審酌，楊女丈夫曾任銀行經理，現為銀行金融犯罪法令遵循處處長，年薪360萬，楊女碩士畢業，現為半導體公司處長，年薪147萬；楊女須賠償30萬新台幣給丈夫，林男因不知情不須賠償。可上訴

判決指出，楊女2018年7月22日早上10點到下午3點，跟林男在汽車旅館待了5小時，兩人開門離開時，被埋伏在外的丈夫攔下報警。

士院認為配偶應負誠實義務，一方不誠實等於侵害另一方權利，一審判決跟他人發生性行為的楊姓女子，須賠償丈夫新台幣30萬。圖／報系資料照
士院認為配偶應負誠實義務，一方不誠實等於侵害另一方權利，一審判決跟他人發生性行為的楊姓女子，須賠償丈夫新台幣30萬。圖／報系資料照

婚姻 汽車旅館 半導體

延伸閱讀

桃園男拐少女3天嘿咻6次 還惡劣PO文稱她「專長援交」

桃園男蟲稱月花60萬包養 無良騙2女上汽旅嘿咻後就封鎖

影／賣淫竟開價上萬元 鹿港警摩鐵查獲亮麗應召女

下體赤裸男台中摩鐵猝死 律師：同房女子恐有遺棄刑責

相關新聞

柯文哲罵「非常賤」的兩小官 捲美河市案各判10、4年刑

捷運共構宅美河市多年前傳出弊案，台北市長柯文哲曾怒罵「兩個小官非常地賤！」，台北地方法院認定北市府捷運局聯合開發處前處長...

已婚男師與女國中生師生畸戀 終身不得任教還吃官司

台南某國中30多歲已婚的體育老師，代理班導師期間與13歲女學生交往，去年10、11月間3次在學校音控室內發生性關係，母親...

晨矽科技併購曜鵬查無內線交易 大股東獲不起訴

聯發科旗下晨星6年前透過子公司晨矽科技併購影片處理晶片廠曜鵬，傳出曜鵬大股東翔發投資法人代表許朝嘉涉內線交易，台北地檢署...

嘉市大學眼科涉詐領健保費 3醫師及總公司負責人都起訴

嘉義地檢署去年底指揮警方會同健保署人員，到大學眼科嘉義診所搜證，偵辦賴姓醫師等人執行白內障手術，疑涉申報不實詐領健保費、...

已婚男遭背叛怒罵小王「有做就認阿」 法官判妻賠30萬

已婚、擔任一家半導體公司處長的楊姓女子在交友軟體認識林姓男子，一個月後兩人約到汽車旅館發生性行為，未料楊女丈夫早在門外埋...

北車男不滿未戴口罩遭警方開罰 竟涉持刀砍傷員警遭訴

本土疫情提升三級警戒後，指揮中心下令民眾外出須戴口罩，但仍有不少民眾未戴口罩遭開罰。上月22日下午，台北車站附近有名遭通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。