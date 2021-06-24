已婚男遭背叛怒罵小王「有做就認阿」 法官判妻賠30萬

已婚、擔任一家半導體公司處長的楊姓女子在交友軟體認識林姓男子，一個月後兩人約到汽車旅館發生性行為，未料楊女丈夫早在門外埋伏，待兩人「完事」開門離開，楊女丈夫持攝影機當場「抓姦」，事後提告妻子及林男求償100萬新台幣。楊女向士林地方法院法官辯稱「丈夫多次嫖妓，兩人感情早已破裂，丈夫沒有受損害」，法官認為婚姻中一方不誠實等於侵害另一方權利，判決楊女須賠30萬，而她丈夫的嫖妓行為與此案無關。另林男因不知楊女已婚身分，不須賠償。

楊女辯稱，丈夫多次嫖妓，4年就分居到現在，婚姻破裂，感情疏離，且她跟林男在汽車旅館沒有性交，丈夫也同意她跟林男交往。

林男則辯稱不知楊女已婚，雙方在旅館只是休息，沒有侵害楊女丈夫配偶權。

事發後，楊女丈夫及岳父曾到林男住處質問林，林解釋他跟楊女是交友軟體WOOTALK認識，聯絡一個月後約出來；楊女丈夫當下破口大罵「你們一直這樣出來爽，到底在幹麻？有做就認啊」！

由於楊女胞兄曾傳訊息給楊女丈夫稱，「他們（楊女和林男）沒有那感情基礎拉！我們是男人不清楚嗎？一個月有什麼深愛？只有想做愛拉？」法官認為，楊女胞兄未坦護胞妹，可見胞妹的確跟他人發生性行為。

法官指出，配偶因婚姻契約互負誠實義務，一方行為不誠實，等於違反婚姻契約、侵害另一方權利；楊女在汽車旅館跟他人性交，足以讓丈夫悲憤、沮喪、羞辱，處於極度難堪情境。

法官審酌，楊女丈夫曾任銀行經理，現為銀行金融犯罪法令遵循處處長，年薪360萬，楊女碩士畢業，現為半導體公司處長，年薪147萬；楊女須賠償30萬新台幣給丈夫，林男因不知情不須賠償。可上訴