聽新聞
test
0:00 / 0:00
已婚男師與女國中生師生畸戀 終身不得任教還吃官司
台南某國中30多歲已婚的體育老師，代理班導師期間與13歲女學生交往，去年10、11月間3次在學校音控室內發生性關係，母親發現兩人通訊軟體對話，通報校方揪出這名男師，台南地院認他犯對於未滿14歲女子性交罪共3罪，各處3年1月，應執行3年6月徒刑，可上訴。教育局調查後，通報全國各縣市教育單位將這位男師列入不適任教師、終身不得再進用教職。
據調查，案發後，該名男師已離開教職，目前轉到民間公司上班。台南地院合議庭審理時，男師犯後自始坦承犯行，但迄今未與女學生及家屬達成和解，目前正面對民事求償訴訟。
檢警調查，該男師去年間，在台南市某國中擔任教職，且女學生的體育老師並曾代理班級導師，兩人交往發展師生戀。男師明知女學生年僅13歲，性觀念未臻成熟，去年10月30日至11月20日間，上課前及中午午休，在該校音控室內發生3次性行為。
後因母親發現女兒使用非雙親提供的行動電話，詢問並檢視女兒與男師通訊軟體對話內容，通報校方，為警循線查獲。
合議庭審酌，男師擔任女學生體育老師，並曾為代理班級導師，案發期間已30多歲並非年輕識淺，且自身也有配偶，本應謹守師生及男女分際，他與女學生交往已屬逾越師生倫理，在明知女學生性自主的判斷能力及保護自我權益意識未臻成熟狀況下，為滿足一己色欲，竟大膽利用平日上課前、中午午休時間，在校園內發生性行為，所為更對女學生身心健康與人格發展均有不良影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言