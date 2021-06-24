已婚男師與女國中生師生畸戀 終身不得任教還吃官司

台南某國中30多歲已婚的體育老師，代理班導師期間與13歲女學生交往，去年10、11月間3次在學校音控室內發生性關係，母親發現兩人通訊軟體對話，通報校方揪出這名男師，台南地院認他犯對於未滿14歲女子性交罪共3罪，各處3年1月，應執行3年6月徒刑，可上訴。教育局調查後，通報全國各縣市教育單位將這位男師列入不適任教師、終身不得再進用教職。

據調查，案發後，該名男師已離開教職，目前轉到民間公司上班。台南地院合議庭審理時，男師犯後自始坦承犯行，但迄今未與女學生及家屬達成和解，目前正面對民事求償訴訟。

檢警調查，該男師去年間，在台南市某國中擔任教職，且女學生的體育老師並曾代理班級導師，兩人交往發展師生戀。男師明知女學生年僅13歲，性觀念未臻成熟，去年10月30日至11月20日間，上課前及中午午休，在該校音控室內發生3次性行為。

後因母親發現女兒使用非雙親提供的行動電話，詢問並檢視女兒與男師通訊軟體對話內容，通報校方，為警循線查獲。