快訊

暑假多還學生2天！ 中小學今年將延至9月1日開學

十二頁告別書：香港的最後一份《蘋果日報》…寫了什麼？

農機行同行削價競爭打瞎他左眼 除判重刑還要賠313萬

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

苗栗縣民賴男、胡男同是開設農機行，因農機行位置相近，賴又不滿胡削價競爭，2018年底賴男由友人阿緯邀胡至倉庫，賴向友人阿緯及廖男說「給我打」，阿緯及廖男以拳頭朝胡頭、眼、鼻等部位毆打，致胡被打趴，左眼受重創，已達嚴重減損一目的視能重傷害結果，法官依傷害致重傷罪判賴男3年4月、阿緯3年6月定讞。被害人請求損害賠償，二審判賴及阿緯連帶賠償被害人313萬餘元。可上訴。

判決書指出，賴男與胡男同是開設農機行，而胡於2018年12月4日在苗栗縣租地開設農機行，因農機行與賴男所開設之農機行相近，而引起賴不滿，賴與友人阿緯、廖男（於2019 年7月17日死亡，判決公訴不受理確定）於同年12月7 日晚間，在張男苗栗縣倉庫內聊天，賴向阿緯、廖男抱怨胡所開設農機行削價競爭。

阿緯即於同日深夜打電話給胡，以欲與胡討論修理農機用品為由，邀約胡到張的倉庫，胡雖感到奇怪，仍開車隻身前往倉庫，胡抵達後，阿緯即詢問胡說「你現在射藥車賣多少錢？」，於胡尚未回答時，賴即大聲對阿緯緯、廖男說「給我打」，而阿緯與廖2人同時嗆胡「你現在是很厲害嘛，賣很多東西」。

阿緯與廖以拳頭朝胡的頭、臉、眼、鼻等部位及胸部持續毆打，於胡被打到暈眩而趴在沙發上時，阿緯仍以拳頭毆打胡的背部，並要胡「不要裝死，給我起來」，因胡已受不了毆打，即乞求阿緯與廖不要再打了，讓他離開。

不久後，賴男又喝令阿緯、 廖「再給我打」，故2人又繼續毆打胡，因胡左眼已甚為疼痛，即再次乞求讓他離開。胡受有顏面擦挫傷、左眼球挫傷、左側眼眶底骨折及胸壁挫傷等傷害，經行左眼窩底骨折復位固定手術後，其左眼雖經長期治療，仍因該傷害導致創傷性神經病變，左眼視力僅餘辨識手動於眼前20公分處，已達嚴重減損一目之視能之重傷害結果。

案經被害人胡男訴請苗栗地檢署檢察官偵查起訴，刑事庭法官依傷害致重傷罪判賴男3年4月、阿緯3年6月定讞。

被害人胡男請求損害賠償，賴男辯稱「並無叫人打胡，不願賠償；且我與胡為同行，胡日後亦有從事工作及開車情形，胡視力應為正常，勞動力並無減損，請求精神慰撫金過高」。阿緯辯稱「我並無打胡，以我的身形而言，若有打胡，則胡傷勢應不只如此，且胡受傷過後生意越做越大，工作狀態並無影響，請求精神慰撫金金額過高，我無能力支付」。二審合議庭判處賴、阿緯連帶賠償被害人313萬餘元。可上訴。

苗栗縣民賴男、胡男同是開設農機行，賴不滿胡削價競爭，叫友人毆打胡，致胡左眼受重創，已達嚴重減損一目的視能重傷害結果，法官依傷害致重傷罪判賴男3年4月、賴的友人阿緯3年6月定讞。被害人請求損害賠償，二審判賴及阿緯連帶賠償被害人313萬餘元。圖／本報資料照
苗栗縣民賴男、胡男同是開設農機行，賴不滿胡削價競爭，叫友人毆打胡，致胡左眼受重創，已達嚴重減損一目的視能重傷害結果，法官依傷害致重傷罪判賴男3年4月、賴的友人阿緯3年6月定讞。被害人請求損害賠償，二審判賴及阿緯連帶賠償被害人313萬餘元。圖／本報資料照

苗栗縣 視力

延伸閱讀

舊梗新用！「杰哥不要」化身台版安納金迷因 要不要一起登大人？

影／相約三峽跑山一路逆向 「藤原豆腐店」豐田被撞爛

咖啡過量當心眼睛「癌症」偷走視力！研究：這類人風險大增

桃園2車對撞車頭開花 1駕駛骨折送醫

相關新聞

中央宣布高雄仁惠醫院案例前 他留言「檢驗出陽性」挨告

高雄市仁惠醫院5月17日被拍下有防疫人員身穿防護衣進出並上傳臉書社團「鳳山人在地大小事」，26歲許姓男子當晚留言稱「被檢...

阿嬤留遺產給孫女未給子女 姑姑請求損害賠償被駁回

罹癌的91歲蕭姓阿嬤，生前與孫女小麗感情很好，病歿前將房子贈與孫女，未留給5名子女，姑姑蕭女不服，以媽媽當時不能清楚表達...

漁民持刀追釣客致落海身亡 法院由強制未遂改殺人論處

台南市洪姓漁民4年前駕膠筏出海，不慎勾到黃姓釣客的釣線起衝突，黃朝膠筏丟石塊，洪上岸後持刀揮舞在後追趕，黃被逼至水閘門窄...

農機行同行削價競爭打瞎他左眼 除判重刑還要賠313萬

苗栗縣民賴男、胡男同是開設農機行，因農機行位置相近，賴又不滿胡削價競爭，2018年底賴男由友人阿緯邀胡至倉庫，賴向友人阿...

業務員拿別人通行證要進基隆港被警擋下 法院判罰2千元

基隆市洪姓業務員，今年1月涉嫌冒用蘇姓男子的商港區人員定期通行證，欲進入基隆港區西6號碼頭，因照片不像被警盤查查獲送辦。...

車牌貼反光貼紙、攔檢不停罰1萬吊照 法官：裁罰無誤　

一名劉姓男子在機車車牌加裝反光牌框貼紙，去年5月深夜臨停路邊時遇上警方攔查，劉卻加速逃離現場，警方追緝未果，認定劉企圖影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。