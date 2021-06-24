農機行同行削價競爭打瞎他左眼 除判重刑還要賠313萬

苗栗縣民賴男、胡男同是開設農機行，因農機行位置相近，賴又不滿胡削價競爭，2018年底賴男由友人阿緯邀胡至倉庫，賴向友人阿緯及廖男說「給我打」，阿緯及廖男以拳頭朝胡頭、眼、鼻等部位毆打，致胡被打趴，左眼受重創，已達嚴重減損一目的視能重傷害結果，法官依傷害致重傷罪判賴男3年4月、阿緯3年6月定讞。被害人請求損害賠償，二審判賴及阿緯連帶賠償被害人313萬餘元。可上訴。

判決書指出，賴男與胡男同是開設農機行，而胡於2018年12月4日在苗栗縣租地開設農機行，因農機行與賴男所開設之農機行相近，而引起賴不滿，賴與友人阿緯、廖男（於2019 年7月17日死亡，判決公訴不受理確定）於同年12月7 日晚間，在張男苗栗縣倉庫內聊天，賴向阿緯、廖男抱怨胡所開設農機行削價競爭。

阿緯即於同日深夜打電話給胡，以欲與胡討論修理農機用品為由，邀約胡到張的倉庫，胡雖感到奇怪，仍開車隻身前往倉庫，胡抵達後，阿緯即詢問胡說「你現在射藥車賣多少錢？」，於胡尚未回答時，賴即大聲對阿緯緯、廖男說「給我打」，而阿緯與廖2人同時嗆胡「你現在是很厲害嘛，賣很多東西」。

阿緯與廖以拳頭朝胡的頭、臉、眼、鼻等部位及胸部持續毆打，於胡被打到暈眩而趴在沙發上時，阿緯仍以拳頭毆打胡的背部，並要胡「不要裝死，給我起來」，因胡已受不了毆打，即乞求阿緯與廖不要再打了，讓他離開。

不久後，賴男又喝令阿緯、 廖「再給我打」，故2人又繼續毆打胡，因胡左眼已甚為疼痛，即再次乞求讓他離開。胡受有顏面擦挫傷、左眼球挫傷、左側眼眶底骨折及胸壁挫傷等傷害，經行左眼窩底骨折復位固定手術後，其左眼雖經長期治療，仍因該傷害導致創傷性神經病變，左眼視力僅餘辨識手動於眼前20公分處，已達嚴重減損一目之視能之重傷害結果。

案經被害人胡男訴請苗栗地檢署檢察官偵查起訴，刑事庭法官依傷害致重傷罪判賴男3年4月、阿緯3年6月定讞。