中央宣布高雄仁惠醫院案例前 他留言「檢驗出陽性」挨告

高雄市仁惠醫院5月17日被拍下有防疫人員身穿防護衣進出並上傳臉書社團「鳳山人在地大小事」，26歲許姓男子當晚留言稱「被檢驗出陽性、謹慎行事阿」；由於當時中央尚未公布確診案例，許男留言被警方依觸犯嚴重特殊傳染性肺炎特別條例移送，高雄地檢署考量許男刪除留言，無前科，處以緩起訴，並要向國庫支付1萬元。

仁惠醫院17日當晚醫院外有防疫人員身穿防護衣進出，被網友拍下後上傳「鳳山人在地大小事」，許男見到網友貼文，晚間10時47分許，在貼文下方留言「一群湊熱鬧的群眾．．．已被檢驗出陽性，謹慎行事阿」。

由於當時仁惠醫院情況不明，中央後來才公布確診案例，許男卻直指醫院有確診個案，網路巡邏的員警方發現後，通知許到案說明；許男偵詢時坦承犯行，加上他留言截圖以及市府發布的清零專案新聞稿，認定許散播恐慌，觸犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條的「散播不實訊息罪」。