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阿嬤留遺產給孫女未給子女 姑姑請求損害賠償被駁回

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

罹癌的91歲蕭姓阿嬤，生前與孫女小麗感情很好，病歿前將房子贈與孫女，未留給5名子女，姑姑蕭女不服，以媽媽當時不能清楚表達，控告小麗偽造文書，檢察官予以不起訴處分。姑姑請求損害賠償，要求小美塗銷房地所有權移轉登記，林姓代書證稱蕭姓阿嬤「她有生病但頭腦很清楚」，在物權贈與契約親自簽名，因此法官認為姑姑請求損害賠償無理由，將全案駁回。可上訴。

判決書指出，姑姑蕭女主張位於台中市西屯區的房子，是媽媽蕭婦所有，小麗偽造阿嬤簽名，以不實之贈與名義，擅自將房地移轉所有權登記予小麗，而媽媽已於2018年11月9日死亡，因房地為她與同輩兄弟姊妹所有，因此追加同輩5人為原告，但其他兄弟姊妹表示不願意，不願列為原告。

姑姑蕭女表示，房地為媽媽所有，媽媽於2018年8月9日住院治療，同年月13日經台中榮民總醫院神經外科醫師診治，確認為腦癌末期並開立記憶障礙證明，當時媽媽已雙耳重聽，不能清楚表達意思，領有聽力障礙及失智症障礙之身心障礙證明，且高齡91歲。

未料，小麗及及其父親、叔叔、姑姑等人，竟為阿嬤請假出院，同年8月14日辦理房地移轉過戶予小麗。依護理紀錄，阿嬤當時無力走路需要使用輪椅，更不可能簽名，僅能請假四小時，竟自10時11分至23時10分均不在病房，且移轉契約簽名筆跡與印鑑證明之簽名筆跡不一致，疑似偽造遺囑之舉，進而侵害未來繼承人權益，因此請求小麗塗銷房地所有權移轉登記，將房地返還。

小麗辯稱，姑姑曾對她提起刑事偽造文書等告訴，業經中檢檢察官予以不起訴處分，姑姑不服聲請再議，復經台中高分檢駁回再議，足認阿嬤在自由意願下，明確表示要將房地贈與她。

林姓代書證稱，「小麗的阿嬤贈與不動產給她，我處理贈與案件」、「阿嬤有生病但頭腦很清楚」、「然後我問阿嬤，這不動產是要贈與給你孫女嗎？她說是，所以我就把物權的贈與契約讓她親自簽名」。

此外，護理記錄記錄蕭姓阿嬤「說話有條理，會與人交談」、「可做出動作」，合議庭認定蕭姓阿嬤是在自由意願下，明確表示要將房地贈與給孫女，因此認為姑姑蕭女請林損害賠償為無理由，予以駁回。

罹癌的91歲蕭姓阿嬤，生前與孫女小麗感情很好，病歿前將房子贈與孫女，未留給5名子女，姑姑蕭女不服，請求損害賠償，要求小美塗銷房地所有權移轉登記，法官認為姑姑請求損害賠無理由，予以駁回。圖／本報資料照
罹癌的91歲蕭姓阿嬤，生前與孫女小麗感情很好，病歿前將房子贈與孫女，未留給5名子女，姑姑蕭女不服，請求損害賠償，要求小美塗銷房地所有權移轉登記，法官認為姑姑請求損害賠無理由，予以駁回。圖／本報資料照

阿嬤 偽造文書

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