快訊

是醫師也是新手媽媽：主治醫生曝育兒與工作的拉扯

政院拍板！暫緩實施6月夏季電價 減免服務業、農業電費

聽新聞
test
0:00 / 0:00

漁民持刀追釣客致落海身亡 法院由強制未遂改殺人論處

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市洪姓漁民4年前駕膠筏出海，不慎勾到黃姓釣客的釣線起衝突，黃朝膠筏丟石塊，洪上岸後持刀揮舞在後追趕，黃被逼至水閘門窄徑失足落海，事隔3天大體被尋獲，一審認洪犯恐嚇危害安全及強制未遂罪判4年，二審以強制未遂罪改判2年10月，檢方上訴，最高法院認事實認定與理由說明不符，發回更審，台南高分院更一審改以殺人罪論處11年，褫奪公權5年，可上訴。

2017年1月5日晚間7時45分，黃姓男子與溫姓男子在北門58號鯤江溝排水閘門出口附近堤防釣魚，以捕撈鰻苗維生的洪姓漁民駕駛膠筏由南往北朝出口方向通過，因膠筏勾到黃釣魚線，黃不滿對膠筏丟擲石頭，二人發生爭執，洪持物回擊未果，心有不甘將膠筏駛回停放處，騎乘機車返回釣魚處。

洪手持平時割漁網所用菜刀，沿斜坡衝上堤防頂部，溫見狀阻擋不成，洪用力朝黃揮砍，用力過猛而跌倒，黃見狀閃避進入堤防邊擋泥牆下緣基座窄徑閃避，「好膽你給我起來，我要砍死你」洪行走在擋泥牆上方平台對黃繼續叫囂，見黃沿窄徑往水閘門方向逃跑，撿拾地上玻璃空瓶，朝黃方向丟擲，黃因無處可逃而落水，洪則騎乘機車，離開現場。

經溫通報警消協助救援，直至1月9日中午12時10分，才在距離其釣魚處約1.5公里處，為人發現遺體，黃母悲慟提告。

台南地院合議庭認洪犯恐嚇危害安全罪處1年6月，又犯強制未遂罪處2年8月，應執行4年，檢方上訴，台南高分院以強制未遂罪改判2年10月，檢方不服上訴，最高法院認事實認定與理由說明不符，發回更審。

台南高分院合議庭審理時，洪坦承，持刀追逐黃，黃為躲避追砍而閃避至擋泥牆下緣基座窄徑，他仍持玻璃瓶丟擲，黃落水後他並未搭救，黃因而溺水死亡。他否認殺人，辯稱並無致黃於死的犯意，僅成立恐嚇危害安全、過失致死及妨害自由等罪名。

合議庭認為，依當時客觀狀況，及洪長年往返該處的生活經驗，均可預見黃於該處落水，如未及時救助，將有因溺水而死亡的可能，隨即離開現場，導致黃因未及時獲救而溺斃。

合議庭審酌，洪與黃因細故而爭執，且黃與其僅為偶發紛爭的陌生人，洪對於陌生衝突對象以持刀揮砍方式報復，黃已因恐懼而閃避進入擋泥牆下緣基座窄徑時，仍未放棄，仍繼續對黃叫囂、丟擲玻璃瓶，而黃已處於十分危險處境，仍不罷休，言行愈加激烈，可見洪盛怒難消，執意報仇，導致黃落水，洪見此危險情況，本有懸崖勒馬施以援手，洪卻無視黃同行釣客的提醒，立刻離開現場，錯失救助黃性命的關鍵時刻，導致無法挽回的後果。

合議庭認為，依當時客觀狀況及洪長年往返該處的生活經驗，均可預見黃於該處落水，如未及時救助，將有因溺水而死亡的可能，改以殺人罪論處11年。圖／本報資料照
合議庭認為，依當時客觀狀況及洪長年往返該處的生活經驗，均可預見黃於該處落水，如未及時救助，將有因溺水而死亡的可能，改以殺人罪論處11年。圖／本報資料照

恐嚇 漁民 溺水

延伸閱讀

1男子金門海水浴場落水 消防局動員2艇4車12人救援

雷／「多情」7人領便當5人復活2人瘋了 網驚：神劇！

刑事訴訟金字塔制度 擬適度放寬上訴第三審

防疫台中港內禁釣魚 一釣客摸黑偷釣落海全身傷

相關新聞

漁民持刀追釣客致落海身亡 法院由強制未遂改殺人論處

台南市洪姓漁民4年前駕膠筏出海，不慎勾到黃姓釣客的釣線起衝突，黃朝膠筏丟石塊，洪上岸後持刀揮舞在後追趕，黃被逼至水閘門窄...

阿嬤留遺產給孫女未給子女 姑姑請求損害賠償被駁回

罹癌的91歲蕭姓阿嬤，生前與孫女小麗感情很好，病歿前將房子贈與孫女，未留給5名子女，姑姑蕭女不服，以媽媽當時不能清楚表達...

車牌貼反光貼紙、攔檢不停罰1萬吊照 法官：裁罰無誤　

一名劉姓男子在機車車牌加裝反光牌框貼紙，去年5月深夜臨停路邊時遇上警方攔查，劉卻加速逃離現場，警方追緝未果，認定劉企圖影...

鐵路警命案判17年定讞 家屬不滿

鐵路警察李承翰前年在火車上被患有思覺失調症鄭姓男子持刀刺殺身亡，一審判鄭無罪，二審認為鄭辨識、控制能力顯著降低而非喪失，...

破壞工安現場 世紀鋼鐵罰8萬

鋼鐵大廠世紀鋼鐵公司四年前發生工安意外，泰國籍工人蘇姓男子遭脫鉤鋼樑壓到下半身，導致多處骨折、尿道肛門重傷，黃姓廠長擔心...

竹苗2縣議員 1涉貪起訴1詐欺判刑

無黨籍新竹縣議員鄭昱芸涉嫌透過人頭詐領助理費22萬元，昨遭新竹地檢署依貪汙罪嫌起訴，建請從重量刑。民進黨苗栗縣議員羅貴星...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。