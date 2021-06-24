漁民持刀追釣客致落海身亡 法院由強制未遂改殺人論處

台南市洪姓漁民4年前駕膠筏出海，不慎勾到黃姓釣客的釣線起衝突，黃朝膠筏丟石塊，洪上岸後持刀揮舞在後追趕，黃被逼至水閘門窄徑失足落海，事隔3天大體被尋獲，一審認洪犯恐嚇危害安全及強制未遂罪判4年，二審以強制未遂罪改判2年10月，檢方上訴，最高法院認事實認定與理由說明不符，發回更審，台南高分院更一審改以殺人罪論處11年，褫奪公權5年，可上訴。

2017年1月5日晚間7時45分，黃姓男子與溫姓男子在北門58號鯤江溝排水閘門出口附近堤防釣魚，以捕撈鰻苗維生的洪姓漁民駕駛膠筏由南往北朝出口方向通過，因膠筏勾到黃釣魚線，黃不滿對膠筏丟擲石頭，二人發生爭執，洪持物回擊未果，心有不甘將膠筏駛回停放處，騎乘機車返回釣魚處。

洪手持平時割漁網所用菜刀，沿斜坡衝上堤防頂部，溫見狀阻擋不成，洪用力朝黃揮砍，用力過猛而跌倒，黃見狀閃避進入堤防邊擋泥牆下緣基座窄徑閃避，「好膽你給我起來，我要砍死你」洪行走在擋泥牆上方平台對黃繼續叫囂，見黃沿窄徑往水閘門方向逃跑，撿拾地上玻璃空瓶，朝黃方向丟擲，黃因無處可逃而落水，洪則騎乘機車，離開現場。

經溫通報警消協助救援，直至1月9日中午12時10分，才在距離其釣魚處約1.5公里處，為人發現遺體，黃母悲慟提告。

台南地院合議庭認洪犯恐嚇危害安全罪處1年6月，又犯強制未遂罪處2年8月，應執行4年，檢方上訴，台南高分院以強制未遂罪改判2年10月，檢方不服上訴，最高法院認事實認定與理由說明不符，發回更審。

台南高分院合議庭審理時，洪坦承，持刀追逐黃，黃為躲避追砍而閃避至擋泥牆下緣基座窄徑，他仍持玻璃瓶丟擲，黃落水後他並未搭救，黃因而溺水死亡。他否認殺人，辯稱並無致黃於死的犯意，僅成立恐嚇危害安全、過失致死及妨害自由等罪名。

合議庭認為，依當時客觀狀況，及洪長年往返該處的生活經驗，均可預見黃於該處落水，如未及時救助，將有因溺水而死亡的可能，隨即離開現場，導致黃因未及時獲救而溺斃。