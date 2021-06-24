車牌貼反光貼紙、攔檢不停罰1萬吊照 法官：裁罰無誤　

一名劉姓男子在機車車牌加裝反光牌框貼紙，去年5月深夜臨停路邊時遇上警方攔查，劉卻加速逃離現場，警方追緝未果，認定劉企圖影響車牌識別、逃避稽查、占用外側轉彎車道，依法開罰1萬元、吊扣駕駛執照6個月。劉不服提行政訴訟，主張警方追緝時未鳴笛、也沒清楚拍下他違規的車牌，舉證不足；法官勘驗錄影畫面卻認為，員警執法過程符合規範，且劉刻意影響車牌識別是事實，警方裁罰無誤，駁回告訴。

劉男主張，他當時為了閃避左方占用直行車道且違規跨越雙白線的右轉汽車，才會靠邊行駛右轉專用道，警方並未拍打他的肩膀示意停車受檢，追緝過程未鳴笛，也沒針對他的違規車輛車牌、車型、顏色清楚攝影，舉證不足，員警有可能徇私。

法官勘驗警方舉發的錄影畫面，發現透過事發現場旁店家的光線、路燈、車燈照射下，劉男明顯在機車車牌四周安裝反光裝置，一時難以肉眼清楚辨識車牌號碼，這是不爭的事實。

法官解釋，車牌號碼制度建立的緣由，並非單純讓主管機關管理車籍或行政課稅，主要是交通違規或事故發生時，可藉此迅速辨識車籍、特定車輛，具有事後規制、追究重要功效，避免行為人利用動力交通工具從事違法行為，為了使主管機關有效管理道路交通，及利於其他用路人對車輛的識別，藉此保障行車安全，立法者才會規定汽機車所有要依法懸掛車牌，且不得安裝其他器具擾亂辨識。

法官指出，錄影畫面顯示，舉證員警看見劉男，便將機車騎至身側停靠，要求劉稍等，再伸手拍打劉臂膀提醒配合，但劉未停車，反催油門加大馬力逃逸，還差點衝撞前方行人與車輛，員警雖開警示燈並鳴笛追趕，卻因兩車性能差異攔查未果，因此劉的主張不足採信。