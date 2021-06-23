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確保監獄「零確診」法務部：三級延長增行動接見

聯合報 / 記者王聖藜/台北即時報導

三級警戒維持至7/12，法務部今天視訊會議要求所屬嚴守防疫，對保持「零確診」的監所也增加行動接見，以安定囚情。

法務部晚間指出，因應中央流行疫情指揮中心宣布三級警戒維持至7月12日，要求所屬各機關繼續落實各項三級防疫警戒措施。

法務部長蔡清祥今天主持多個視訊會議，要求檢察、調查、廉政、矯正、行政執行機關首長，每日盤點疫情狀況、共商解決，嚴守疫情。

法務部說，已協助檢察機關緊急採購個人居家筆記型電腦，即日發送，也特別要求監所同仁齊心抗疫，維持全國收容人健康無虞。

考量收容人暫時無法與家人面見，矯正機關決定擴大行動接見，讓收容人可以持續透過視訊跟家人互道平安。

法務部說，疫情警戒提升至第三級以來，影響受保護管束人、更生人、馨生人營收，將請保護司結合中華民國榮譽觀護人協進會聯合會、財團法人臺灣更生保護會、財團法人犯罪被害人保護協會以具體作法規劃辦理相關紓困措施。

法務部 疫情

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