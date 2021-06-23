老員工賣菜偷1萬2 老闆和解獅子大開口索賠100萬

一名李姓婦人在蔬果行工作，卻趁收錢時陸續將小額的金錢收進自己口袋，一個月內陸續偷走1萬2千4百元。經營蔬果行的黃姓夫妻清點帳款時發現金額有出入，調閱監視器材發現李婦偷錢。不過，黃姓夫妻卻獅子大開口要求1百萬和解，不然就要對李婦提告，李婦稱自己沒有1百萬，乾脆向地檢署自首求取公平審判。刑事部分，已依業務侵占罪處4月徒刑，可易科罰金12萬元確定。民事部分，黃姓夫婦求償120萬元，不過，新北地院審理認為，黃姓夫婦索賠120萬元不合理，僅判決李婦返還侵占的1萬2千4百元。可上訴。

李婦與經營蔬果行的黃姓夫婦結識多年，2018年開始在黃姓夫婦的蔬果行工作。2019年8月間，黃姓夫婦點收帳款時發現金額短少，調閱監視器畫面才發行李婦偷錢。本案經高等法院依業務侵占罪判處4月徒刑確定，可易科罰金12萬元。

黃姓夫婦另提起民事求償訴訟，他們指出，李婦曾在偵查庭坦承偷竊2年，要求他們不要提告，希望給她和解的機會。後續由李婦的女兒代為討論和解事宜，李婦女兒答應他們提出的100萬元和解要求。

黃姓夫婦稱認識李婦十年，一直用將她視為母親，也待她和善，卻因此事導致他們懷疑自己的用人出了問題，精神受損。因此要求李婦賠償120萬元。

李婦則否認曾說過偷竊2年，她說與家人提出和解及道歉方案後，收到黃姓夫婦的存證信函，要求100萬元才能和解，不過，她根本沒有100萬元，因此向檢察官自首。

李婦指出，女兒雖曾與黃姓夫婦商談和解，但並沒有承諾要賠償100萬元，僅表示希望和解而已。

新北地院審理指出，確實查無李婦偷錢2年的證據。而李婦女兒是否有權代理李婦和解還有疑慮，且調閱雙方對話紀錄，李婦女兒與黃姓夫婦商談和解事宜時，是以對方不得去報案及提起民刑事告訴為前提，不過後續黃姓夫婦還是提告，因此不得再以先前對話的內容作為請求。