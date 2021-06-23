聽新聞
test
0:00 / 0:00
2法官申請轉任檢察官 初審決議「錄取1人」
司法院檢人事交流，檢察官申請轉任法官人數近年多於法官轉任檢察官，今年有2名法官申請轉任檢察官，法務部檢察官遴選委員會本周開會，做成「錄取1人」初步決議，近日提交檢察官人事審議委員會、再由部長蔡清祥核定。
申請轉任檢察官的其中一人是葉育宏。葉司法官學院第51期結業，曾任橋頭地方法院法官，現任士林地方法院法官。
另名申請轉任檢察官的是何星磊。何司法官學院第53期結業，目前是苗栗地方法院法官，何曾被爆料常陪網紅妻「藍星沙」出國攝影，曾申請公費赴美進修，卻被發現與妻子赴美待產時間重疊，何的候補法官升等試署法官案曾被駁回。
檢察官遴選委員辦遴選作業時，依遴選辦法，應審酌操守、能力、身心狀態、敬業精神、專長及志願等，不過，對於有曾受行政懲處、懲戒處分或敬業精神不足、不適宜擔任檢察官情形者等，應不予遴選。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言