2法官申請轉任檢察官 初審決議「錄取1人」

司法院檢人事交流，檢察官申請轉任法官人數近年多於法官轉任檢察官，今年有2名法官申請轉任檢察官，法務部檢察官遴選委員會本周開會，做成「錄取1人」初步決議，近日提交檢察官人事審議委員會、再由部長蔡清祥核定。

申請轉任檢察官的其中一人是葉育宏。葉司法官學院第51期結業，曾任橋頭地方法院法官，現任士林地方法院法官。

另名申請轉任檢察官的是何星磊。何司法官學院第53期結業，目前是苗栗地方法院法官，何曾被爆料常陪網紅妻「藍星沙」出國攝影，曾申請公費赴美進修，卻被發現與妻子赴美待產時間重疊，何的候補法官升等試署法官案曾被駁回。