弒母頭顱還割胸、刀裂上下唇 檢斥前審斷章取義判無罪

男子梁崇銘拿開山刀弒母，將母親頭顱從12樓住處往下扔，一審認為他因吸毒致辨識行為能力降低，依殺直系血親尊親屬罪判無期徒刑，但台灣高等法院認定梁當時無辨識能力，改判無罪、責付桃園市衛生局，引發軒然大波。高院更一審今辯論終結，公訴檢察官指梁裝傻，求處死刑，更數度痛批上訴審刻意斷章取義，為的就是判梁無罪。

梁（36歲）是家中老么，排行第五，上有哥哥姊姊4人。梁有詐欺、恐嚇前科，18歲時當詐騙集團車手被抓，25歲時加入何姓詐欺集團當「車手頭」，也曾與多名友人在中壢摩鐵開毒趴，被警方查獲兩次。2018年10月18日晚間，梁吸毒後精神不穩，拿開山刀、菜刀、西瓜刀朝母親（67歲）猛砍37刀，再將斬下頭顱拋下樓；鄰居看到掉在社區中庭的人頭，嚇得報警。警詢時，梁胡言亂言，說母親歧視他，又說有人不愛他，對行凶動機避重就輕。

梁一審遭處無期徒刑，但上訴審卻逆轉無罪。高院前審指梁是因多重毒品導致行為易常，且卡西酮類是新興毒品，會誘發急性精神病症發作，殺人是在卡西酮物質作用最强期間。又該症狀起始時間及消失時間短暫而快速，所以沒有證據可以證明被告有再犯或有危害公共安全之虞。

最高法院以台大、法醫研究所鑑定沒有指明梁吸毒時間點，上訴審也未傳鑑定人說明或再次鑑定等理由，認為二審速斷，撤銷爭議判決、發回更審。

高院更一審今行辯論程序，高檢署公訴檢察官呂光華直指梁根本沒有受精神疾病影響。呂先詢問梁「母親是否有男朋友？」，再質疑他的身上沒有刀傷，梁母也沒有拿刀砍他，何以2把菜刀和開山刀上會有他的血跡？

檢察官指死者的衣服被拉到身後，做媽媽的怎麼會弄到赤裸前胸面對兒子？檢方表示，梁母的胸前有「割傷」，而且上下唇因被劃開12公分而分離，顯示行凶者完全控制被害人，死者被凌虐而死。檢方批這樣的手法根本不像是精神失常者所為。

檢方表示，梁崇銘的三姊證稱弟弟精神正常，沒有服用精神藥物，但有喝小酒的習慣，但高院前審竟刻意忽略她長達20頁的證詞，僅取其中的7句話，分明是「放大不具意義的話」以作為無罪判決的基礎。檢方表示，今天特地提出來講，就是希望合議庭不要被前審誤導。

洪姓友人曾證稱梁崇銘有「反社會人格」，檢察官也指洪根本就信口開河，連反社會人格是什麼意思都不懂，因此他說「洪有病」就認為洪是反社會人格，事實上只是洪「負面思考」。檢察官指高院前審對這種荒腔走板的回答視而不見，讓大家以為連梁的朋友都認為他「有病」而判無罪。

檢察官認為梁崇銘在犯案前只是酒品不佳，不是精神異常，梁為了脫罪而說謊，而鑑定機關又輕易相信他的意見；檢方指梁「選擇性失憶」不可饒恕，建請合議庭處以死刑。