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結案率低！高檢署發公文引基層檢反彈 資深檢：只是督促

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

法務部高檢署發公文給各地檢署指最近結案率低，要求積極結案，不過卻引起彰化地檢署檢察官陳宗元砲轟引發熱議；不過也有資深檢察官認為，無法開庭期間仍有辦法加速結案可能性，否則等解封時，新舊案一起來壓力會更大，且影響當事人權益。高檢署應只是督促一下檢察官不要鬆懈，檢察官應把已開過庭，現階段可結的案子先結。

高檢署近日發文給各地檢署指出，根據資料顯示，因疫情嚴峻，偵查未結件數明顯偏高，請督導同仁積極結案，以免疫情趨緩後，大量未結案件影響當事人權益。

彰檢檢察官陳宗元則在其臉書炮轟「可以別鬧了嗎？」，現在是我們不想結案嗎？

現在不就是因為開不了庭，案件沒辦法進行，所以才沒辦法結案啊！並質疑高檢署發個函要做什麼？是要叫大家不要開庭直接結案？那法院不就慘了，並說「不如發函叫法務部把視訊開庭的規劃先做好」。

貼文一出，也引發熱議，有人說簡直就是「何不食肉糜」，還有人說「直接處分，然後一大堆再議上去會不會比較好…傻眼欸」、「不要理會三級警戒了，請照常開庭」、「之前居家的時候大家幾乎把能結的都清掉了，⋯硬開庭會有何下場，開庭民眾染疫，高檢署：地檢防疫不力，究責，不開庭就結案，高檢署：要求積極結案非草率結案，發回」。

不過也有檢察官認為，檢察官除了以函查、指揮警方等方式查案，也可以利用時間整理犯罪事實和卷證，預擬書類等，雖然能做的事，不如太平時期多及方便，但檢察官都是通過層層考驗挑選出來的能力之人，絕不可能只因不能開庭，就一籌莫展。

以彰檢而言，這個月防疫期間，結案量約是平常的四、五成，另一名資深檢察官說，高檢署應只是督促一下檢察官不要鬆懈，檢察官應把已開過庭，現階段可結的案子先結，對於有些放很久還沒結的案子，剛好可在疫情期間好好做庭前準備，釐清相關事證，待一解封，就可以加速結案。

法務部高檢署發公文給各地檢署指最近結案率低，要求積極結案，不過卻引起彰化地檢署檢察官陳宗元砲轟，也引發熱議。 圖／翻攝自陳宗元臉書
法務部高檢署發公文給各地檢署指最近結案率低，要求積極結案，不過卻引起彰化地檢署檢察官陳宗元砲轟，也引發熱議。 圖／翻攝自陳宗元臉書
法務部高檢署發公文給各地檢署指最近結案率低，要求積極結案，不過卻引起彰化地檢署檢察官陳宗元砲轟，也引發熱議。 圖／翻攝自陳宗元臉書
法務部高檢署發公文給各地檢署指最近結案率低，要求積極結案，不過卻引起彰化地檢署檢察官陳宗元砲轟，也引發熱議。 圖／翻攝自陳宗元臉書
法務部高檢署發公文給各地檢署指最近結案率低，要求積極結案，引起檢察官正反兩派不同看法，也顯現疫情期間，無法開庭、無法結案也讓檢察官大有壓力，更可能影響當事人權益。記者林宛諭／攝影
法務部高檢署發公文給各地檢署指最近結案率低，要求積極結案，引起檢察官正反兩派不同看法，也顯現疫情期間，無法開庭、無法結案也讓檢察官大有壓力，更可能影響當事人權益。記者林宛諭／攝影

檢察官 疫情 法務部

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