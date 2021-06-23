苗縣議員羅貴星涉司法黃牛 稱關係好可擺平案件判5個月

苗栗縣議員羅貴星被控去年5月間，佯稱與檢調人員關係良好，向廖姓老同學開價150萬元，可以擺平廢棄物清理法案件，後再降價至50萬元，廖覺得有異，並未交付，案經苗栗地方法院審理，最近依詐欺取財未遂罪，判處5個月徒刑，全案還可以上訴。

羅貴星深表遺憾，他表示，告訴人以故意虛構不實故事的方式意圖構陷，一審法院未明就理，有所誤解而誤判，造成名譽嚴重受損，他不服，將提出上訴，以捍衛清譽，他心胸坦蕩，從政以來問心無愧，相信未來二審，法官必然會還給他清白及公道。

判決書指出，羅貴星偶然得知廖男土地上疑似有傾倒廢棄物情事，去年5月15日起向廖佯稱遭人檢舉，檢調機關立案在查，他與檢調關係良好，只要拿出150萬元，可以把錢交給調查人員處理掉，羅後來降價到50萬元，並以「生平第一次去幫人家去做這事情」、「我是真的提人頭」等語，虛造擺平違法案件的假象。