快訊

直播／篩3200人僅11陽 柯文哲：北農陽性率不高 僅0.34%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PTT發文稱「夢到某黨擋疫苗」 女遭法辦：別人發文都沒事

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

48歲盧姓女子日前上網發文指「政府不願購買某公司3000萬劑疫苗」，遭中央流行疫情指揮中心認為假訊息，警方獲報後近日將盧通知到案，她坦承發文，但不滿表示「別人也有發文，為何只有自己有事？」詢後被依違反社會秩序維護法移送裁處。

警方調查，一個月前南投縣長林明溱希望購買上海復星BNT疫苗，引發各界熱議，盧女借題發揮，在PTT上發文談論她「作夢夢到陰謀論」，卻遭指揮中心認定是在散播不實訊息，影射政府不願購買某公司3000萬劑疫苗。

盧女貼文中提到，她夢到和朋友聊到陰謀論，其實台灣去年就可以拿到BNT疫苗，就是上海代理商和林全接洽，他們因為心情問題不會找綠營，本來條件都談好，要進3000萬劑疫苗，但被「綠皮紅骨」的政黨擋下等，最後附註「以上純屬做夢」。

指揮中心5月20日表示，從未有「購買某公司3000萬劑COVID-19疫苗」一事，因此網路流傳「政府不願購買某公司3000萬劑COVID-19疫苗」等訊息均為不實訊息，民眾勿再轉傳與散布，以免觸法遭罰。

警方獲報後介入調查，發現盧女家住台北市，遂通報其住處轄區文山二分局警方進一步偵辦，6月20日晚上通知盧女到案時，盧女雖坦承發文，但氣憤表示「別人也有發文，為何只有自己有事？」警詢後仍依法移送台北地院新店簡易庭裁處。

警方表示，疫情相關資訊以指揮中心公布為主，民眾接獲來源不明的訊息時，應先進行查證，勿隨意散播、轉傳，以免觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，或「社會秩序維護法」第63條第1項第5款規定，依法最高可罰300萬或3年以下有期徒刑、拘役。

盧女住處轄區文山二分局。圖／GoogleMaps
盧女住處轄區文山二分局。圖／GoogleMaps

疫苗 疫情 上海

延伸閱讀

南投今通報第6例疫苗注射後猝死 9旬奶奶有高血壓病史

自購80萬劑BNT疫苗 林明溱：8月完成先期準備後送件

南投疫苗預約之亂 縣長林明溱道歉、增設5大接種站

南投縣長會勘脫口罩 林明溱：縣長違規一樣受罰

相關新聞

結案率低！高檢署發公文引基層檢反彈 資深檢：只是督促

法務部高檢署發公文給各地檢署指最近結案率低，要求積極結案，不過卻引起彰化地檢署檢察官陳宗元砲轟引發熱議；不過也有資深檢察...

PTT發文稱「夢到某黨擋疫苗」 女遭法辦：別人發文都沒事

48歲盧姓女子日前上網發文指「政府不願購買某公司3000萬劑疫苗」，遭中央流行疫情指揮中心認為假訊息，警方獲報後近日將盧...

苗縣議員羅貴星涉司法黃牛 稱關係好可擺平案件判5個月

苗栗縣議員羅貴星被控去年5月間，佯稱與檢調人員關係良好，向廖姓老同學開價150萬元，可以擺平廢棄物清理法案件，後再降價至...

台南復興國中制服採購連3年遭圍標 廠商被判1年4月

台南市復興國中合作社近年辦理新生制服及運動服採購案，均採外套、制服及運動服3標案個別議價，自2015年起改將為同一標案招...

女入境未附核酸檢驗被罰1萬不繳 執行署從她帳戶直接扣

雲林縣虎尾鎮王姓女子日前從國外搭機返國時，未檢附新冠肺炎核酸檢驗報告等健康文件，且未依規定完成申請入境檢疫切結書，在機場...

「別鬧了」一紙公文引基層檢反彈 高檢署：不能提醒？

新冠肺炎疫情未退燒，包括各級檢察署、法院等單位業務也跟著受影響、甚至停擺，但彰化地檢署檢察官陳宗元今在臉書上貼出台灣高等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。