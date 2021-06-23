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PTT發文稱「夢到某黨擋疫苗」 女遭法辦：別人發文都沒事
48歲盧姓女子日前上網發文指「政府不願購買某公司3000萬劑疫苗」，遭中央流行疫情指揮中心認為假訊息，警方獲報後近日將盧通知到案，她坦承發文，但不滿表示「別人也有發文，為何只有自己有事？」詢後被依違反社會秩序維護法移送裁處。
警方調查，一個月前南投縣長林明溱希望購買上海復星BNT疫苗，引發各界熱議，盧女借題發揮，在PTT上發文談論她「作夢夢到陰謀論」，卻遭指揮中心認定是在散播不實訊息，影射政府不願購買某公司3000萬劑疫苗。
盧女貼文中提到，她夢到和朋友聊到陰謀論，其實台灣去年就可以拿到BNT疫苗，就是上海代理商和林全接洽，他們因為心情問題不會找綠營，本來條件都談好，要進3000萬劑疫苗，但被「綠皮紅骨」的政黨擋下等，最後附註「以上純屬做夢」。
指揮中心5月20日表示，從未有「購買某公司3000萬劑COVID-19疫苗」一事，因此網路流傳「政府不願購買某公司3000萬劑COVID-19疫苗」等訊息均為不實訊息，民眾勿再轉傳與散布，以免觸法遭罰。
警方獲報後介入調查，發現盧女家住台北市，遂通報其住處轄區文山二分局警方進一步偵辦，6月20日晚上通知盧女到案時，盧女雖坦承發文，但氣憤表示「別人也有發文，為何只有自己有事？」警詢後仍依法移送台北地院新店簡易庭裁處。
警方表示，疫情相關資訊以指揮中心公布為主，民眾接獲來源不明的訊息時，應先進行查證，勿隨意散播、轉傳，以免觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，或「社會秩序維護法」第63條第1項第5款規定，依法最高可罰300萬或3年以下有期徒刑、拘役。
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