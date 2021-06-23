台南復興國中制服採購連3年遭圍標 廠商被判1年4月

台南市復興國中合作社近年辦理新生制服及運動服採購案，均採外套、制服及運動服3標案個別議價，自2015年起改將為同一標案招標，未料，台南有3廠商連續3年圍標，再由得標廠商將標得外套、制服、運動服分由3廠商各自承作，經檢調調查，2廠商負責人、夫妻3人獲緩起訴，另廠商副總理、顧問及業務父子3人被起訴，台南地院分處1年4月至6月不等徒刑、公司科罰50萬，可上訴。

檢調調查，黃姓男子原為制服製造公司副總經理，2014年間因涉犯政府採購法案件後不得參加投標政府採購案，隔年他成立另家公司，為實際經營者、決策者。陳姓男子是公司業務及投標者、陳姓男子的父親則是前業務經理，退休後擔任顧問。

據調查，復興國中合作社近年辦理新生制服及運動服採購案，均採外套、制服及運動服3標案個別議價方式，分別台南3家廠商持續承作數年。2015年間，決定將學生制服採購標案改由外套、制服及運動服合為同一標案招標，因此，3廠商負責人、業務及顧問等6人聯手圍標。

檢調指出，2015年間辦理104學年度新生制服及運動服採購案招標作業，經黃的授意，陳姓父子於3月開標前與服飾商行夫妻商討投標事宜，決定該商行投標金額為150萬3600元，另兩廠商再以高於底價（預算金額150萬3869元）的投標金額156萬720元、157萬800元投標。最後由服飾商行得標後，再將標得外套、制服、運動服分由3廠商承作，並依比例負擔履約保證金。

隔年105學年度新生制服及運動服採購案招標作業，3廠商再次於投標前協議，分別以273萬6000元、274萬元、273萬8400元投標，2016年5月間開標後，兩廠商因投標所檢附樣本遭評審委員判定「規格不符」而廢標。該商行投標金額最低價且符合規格的唯一廠商，經減價後以270萬元得標，得標後再將標得的外套、制服、運動服分由3廠商承作。

2017年106學年度新生制服及運動服採購案招標作業，3家廠商再次以相同模式圍標，分別以301萬3250元、313萬2250元、306萬元投標，同年5月開標，兩廠商因投標所檢附樣本遭評審委員判定「規格不符」而廢標。該商行是投標金額最低價且符合規格的唯一廠商，經減價後以301萬3250元得標，得標後將標得外套、制服、運動服分由3廠商承作。

台南地院審理時，陳姓父子坦承犯行。黃辯稱，他沒有指示陳姓父子圍標，也沒有參與，公司有70個員工，分層負責，有生產部及業務部，他主要負責生產及辦理自己的業務，所以沒有注意到他們做的事情。