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女入境未附核酸檢驗被罰1萬不繳 執行署從她帳戶直接扣
雲林縣虎尾鎮王姓女子日前從國外搭機返國時，未檢附新冠肺炎核酸檢驗報告等健康文件，且未依規定完成申請入境檢疫切結書，在機場被裁處1萬元，遲遲未繳罰鍰，行政執行署嘉義分署日前收案，即時查扣義務人銀行存款，聯罰鍰、手續費共扣1萬293元。
行政執行署嘉義分署表示，69歲王女於今年1月8日自日本入境台灣，因未檢附登機前3日內新冠肺炎核酸檢驗報告等健康文件，且未依規定完成申請入境檢疫切結書，對主管機關實施之檢疫或措施，有拒絕、規避或妨礙行為，違反傳染病防治法第58條第1項規定，衛生福利部疾病管制署當場裁罰1萬元。
嘉義分署指出，王女一直未繳罰鍰，後移送嘉義分署強制執行，執行人員受理後除立即通知義務人繳納，也調取王女財產資料，發現她在銀行有多筆存款，經多次催繳王對繳納通知都不理會，立即查扣她的銀行存款1萬元，加手續費293元清償罰鍰。
嘉義分署表示，國內疫情三級警戒嚴峻，嘉義分署全力配合中央流行疫情指揮中心公告，將防疫裁罰案件列為最優先強力執行對象，對惡意不理會防疫措施者，將以最迅速作為執行，彰顯公權力
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