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「別鬧了」一紙公文引基層檢反彈 高檢署：不能提醒？

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

新冠肺炎疫情未退燒，包括各級檢察署、法院等單位業務也跟著受影響、甚至停擺，但彰化地檢署檢察官陳宗元今在臉書上貼出台灣高等檢察署的公文，內容是要各檢察長「督導所屬同仁積極辦案」，陳質疑「可以別鬧了嗎？現在是我們不想結案嗎？」高檢署表示，公文只是提醒不能開庭的案件可以預作準備。

高檢署21日發給各地方檢察署檢察官的函，裡頭指出截至6月17日，各地檢署因疫情嚴峻，偵查未結案數明顯偏高，請檢察長督導所屬同仁積極結案，以免疫情趨緩後，大量未結案件影響當事人權益。

但公文一曝光後，基層檢察官反彈，彰檢檢察官陳宗元就發文說「現在不就是因為開不了庭，案件沒辦法進行，所以才沒辦法結案啊！請問高檢署發個函要做什麼？是要叫大家不要開庭直接結案？」並指「那對面的法院不就慘了！」。

陳還標註說「不如發函叫法務部把視訊開庭的規劃先做好」。有檢察官回文說「這份公文應該只是暗示：『不要理會三級警戒了，請照常開庭』」。

高檢署則表示，發文的對象是檢察長，用意是提醒，希望他們可以請同仁預作準備，並不是要懲處，並指之前即說7月31日前不管考。

高檢署另外指出，早在6月11日時就曾發出「疫情警戒第三級期間偵查案件處理參考」，例如可提高立案審查中心的自結率、妥適運用發交或發回司法警察補足調查、電聯或函請當事人補足事證或陳述意見，甚至可運用鄉鎮市區公所調解制度，或是整理分析卷證、依法偵結已無須調查的案件。

高檢署表示，解封後，檢察官仍然要處理手上的案件，況且這也深深影響當事人權益，高檢署發函提醒各地署檢察長並無不妥。

彰化地檢署檢察官陳宗元今在臉書上貼出台灣高等檢察署的公文，內容是要各檢察長「督導所屬同仁積極辦案」，陳質疑「可以別鬧了嗎？現在是我們不想結案嗎？」。高檢署表示，公文只是提醒不能開庭的案件可以預作準備。記者王宏舜／翻攝
彰化地檢署檢察官陳宗元今在臉書上貼出台灣高等檢察署的公文，內容是要各檢察長「督導所屬同仁積極辦案」，陳質疑「可以別鬧了嗎？現在是我們不想結案嗎？」。高檢署表示，公文只是提醒不能開庭的案件可以預作準備。記者王宏舜／翻攝

檢察官 疫情 人權

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