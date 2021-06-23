聽新聞
test
0:00 / 0:00
3歲男童疑遭母同居人虐毆致死檢聲押 父控：怎可以這麼殘忍
台中市龍井區3歲男童疑遭生母的楊姓同居人虐死，男童昨天送醫急救後宣告不治，男童腹部、背部有瘀傷，台中地檢署檢察官今天上午相驗後，排定明日解剖，另認定楊涉有傷害致死罪，涉嫌重大，且有串證、逃亡之虞，已在中午前向台中地院聲請羈押禁見，法院尚未裁定。
台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，楊姓男子涉嫌傷害致死罪，承辦檢察官在今天詢問後，認定涉嫌重大，所犯為最輕本刑5年以上重罪，有事實足認有勾串證人及逃亡之虞，今日早上詢問後，已在中午前向法院聲請羈押禁見，法院目前尚未裁定。
據查，台中市消防局在昨天下午3時許接獲3歲男童的母親通報，男童肚子痛需要送醫，但送到台中榮總時，男童已無生命跡象，送醫急救後仍不治，院方發現男童腹部、背部都有瘀傷，懷疑男童遭外力介入致死，依規定通報社會局家防中心，並轉報烏日警分局介入調查。
經查，男童疑似遭母親的楊姓同居人虐待、毆打才送命，檢察官今天上午相驗後，認為楊涉嫌重大，向法院聲請羈押，另外因男童雖然腹部、背部有瘀傷，但無法判斷是否為致命傷，已安排明天解剖，釐清死因。
據查，男童父母離異，二人育有一對兄弟，哥哥由父親撫養，弟弟則由母親撫養，此次死亡的是由母親扶養的小兒子。男童父親今天在臉書發布動態訊息，寫下「怎麼可以這麼殘忍這麼恨去對小孩子，為什麼是到底為什麼，不痛了在另一個世界要快快樂樂長大，爸爸，永遠愛你」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言