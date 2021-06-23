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3歲男童疑遭母同居人虐毆致死檢聲押 父控：怎可以這麼殘忍

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市龍井區3歲男童疑遭生母的楊姓同居人虐死，男童昨天送醫急救後宣告不治，男童腹部、背部有瘀傷，台中地檢署檢察官今天上午相驗後，排定明日解剖，另認定楊涉有傷害致死罪，涉嫌重大，且有串證、逃亡之虞，已在中午前向台中地院聲請羈押禁見，法院尚未裁定。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，楊姓男子涉嫌傷害致死罪，承辦檢察官在今天詢問後，認定涉嫌重大，所犯為最輕本刑5年以上重罪，有事實足認有勾串證人及逃亡之虞，今日早上詢問後，已在中午前向法院聲請羈押禁見，法院目前尚未裁定。

據查，台中市消防局在昨天下午3時許接獲3歲男童的母親通報，男童肚子痛需要送醫，但送到台中榮總時，男童已無生命跡象，送醫急救後仍不治，院方發現男童腹部、背部都有瘀傷，懷疑男童遭外力介入致死，依規定通報社會局家防中心，並轉報烏日警分局介入調查。

經查，男童疑似遭母親的楊姓同居人虐待、毆打才送命，檢察官今天上午相驗後，認為楊涉嫌重大，向法院聲請羈押，另外因男童雖然腹部、背部有瘀傷，但無法判斷是否為致命傷，已安排明天解剖，釐清死因。

據查，男童父母離異，二人育有一對兄弟，哥哥由父親撫養，弟弟則由母親撫養，此次死亡的是由母親扶養的小兒子。男童父親今天在臉書發布動態訊息，寫下「怎麼可以這麼殘忍這麼恨去對小孩子，為什麼是到底為什麼，不痛了在另一個世界要快快樂樂長大，爸爸，永遠愛你」

台中市龍井區3歲男童疑遭母親同居人虐死，台中地檢署檢察官今相驗釐清死因。圖／報系資料照
台中市龍井區3歲男童疑遭母親同居人虐死，台中地檢署檢察官今相驗釐清死因。圖／報系資料照
台中市龍井區3歲男童疑遭母親同居人虐死，男童生父今天在臉書留言悼念兒子。圖／摘自記者爆料網
台中市龍井區3歲男童疑遭母親同居人虐死，男童生父今天在臉書留言悼念兒子。圖／摘自記者爆料網

檢察官 台中市

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