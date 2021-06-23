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男遭拍下短短5秒蛇行畫面 挨罰1.2萬 不服提告敗訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

林姓騎士今年3月騎車蛇行，遭路人擷取5秒畫面檢舉，台北市交通事件裁決所開罰1萬2千元、吊扣牌照3個月，林不服提出行政訴訟，自稱沒有蛇行，強調是一般超車行為，但法院勘驗畫面後認為，5秒畫面證實確有蛇行，且應無造假可能，原告之訴駁回。

判決指出，去年12月12日下午1時許，林男行經新莊區中正路臨瓊泰路至公園一路前路段時，遭人拍下蛇行畫面檢舉，新北市警局新莊分局舉發後，裁決所裁罰1.2萬元，記違規點數3點，並應參加交通安全講習與吊扣汽車牌照3個月。

林男主張，他是正常超車，先按一聲短喇叭警示前車 ，放慢車速後為微微左偏，平衡後靠右擺正，就在原車道直行沒有變換車道，更無在車陣中忽左忽右，沒有蛇行，且檢舉畫面僅擷取一小段不利畫面竟被裁罰，非事實全貌，欠缺公正公信。

北市交通裁決所答辯，依照警方回覆，林男騎機車高速在車陣中「任意穿所行使」屬於危險駕駛之重大違規，對林男裁罰無違法。

北院勘驗畫面認定，林男在短短5秒內，以極快速度左右變換行車路線，並超越前方行駛的全部機車「多次、密集、連貫地驟然任意變換車道」，就是在道路上蛇行。

法院認為 ，駕駛在5秒內橫跨外側、中線、內側車道，車身三次大幅傾斜並變換行駛路線，且高速行駛超越前方的所有汽機車，也沒有用方向燈警示前後車輛，難認沒有蛇行；檢舉人提供的光碟片經警方審查認定真實，錄影畫面連續一貫、天候、周邊景物一致，應無造假或變造可能，裁決所依檢舉畫面裁罰，並無違誤，原告之訴駁回。可上訴。

士林地方法院。圖／本報資料照片
士林地方法院。圖／本報資料照片

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