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「大港」不辦嗆挺韓女議員吃屎　網友判拘10天另賠4萬

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄音樂盛事「大港開唱」去年停辦，引起大批樂迷不滿，秦姓男子將矛頭指向挺韓國民黨籍市議員邱于軒，在邱的臉書罵「垃圾」、「腦袋裝屎」、「吃屎」，被邱提告妨害名譽，秦男雖辯稱是討論公共事務，但高雄地方法院認為秦男留言非善意評論，刑事判他拘役10天確定，邱另提刑事附帶民事求償30萬元並要求秦男道歉，高雄地方法院判秦要賠4萬元，道歉則免。

在高雄有13年歷史的大港開唱，在前市長韓國瑜任內宣布停辦，前年9月13日邱于軒在臉書發文，質疑市府年年補助大港開唱，卻是幫人養品牌，懷疑圖利特定利益者。

文章一出後引來網友留言，其中秦姓網友在貼文下方寫下「議員你如果腦袋都只有裝屎，怎麼不去直接吃屎」、「大港對高雄文化的貢獻真的比你們這些垃圾公務人員多太多了你知道嗎？」

邱于軒見網友留言批評，截圖提告妨害名譽，高雄簡易庭認為秦男用詞 「腦袋只有裝屎」、「垃圾公務人員」，使邱于軒感到難堪與屈辱，因此判拘役10天，得易科罰金。

秦男不服上訴，認為是邱于軒一直偏頗質疑大港開唱，改朝換代後不斷抹黑，這不是一位民代應該做的事情，他對邱的質疑很氣憤，才會去留言。

高雄地方法院二審法官認為，秦男留言的「腦袋裝屎」、「吃屎」、「垃圾公務人員」都不是正面用詞，再者，秦是大港開唱支持者，即使認為邱的立場偏頗，在自由環境下，也不應存在「支持者較為高尚，反對者較為低劣」的自以為是標準，秦的言論已超過言論自由的範疇，駁回他的上訴，判決定讞。

邱之後另提刑事附帶民事求償30萬元，並要求秦男要在臉書公開道歉10天，秦男辯稱，留言是針對大港開唱對高雄文化圈的貢獻，屬於公共事務討論範疇，不應該要求他賠償。

但高雄地方法院法官認為，秦男以「垃圾公務人員」一詞，與大港開唱事務評論並無直接關連，考量雙方經濟背景，最後判秦男要賠4萬元，不過公開道歉的部分，法官則認為沒有必要。

秦姓網友不滿大港開唱停辦，嗆國民黨高雄市議員去吃屎，法院最後判秦拘役10天，還要賠邱4萬元。圖／擷取自邱于軒臉書
秦姓網友不滿大港開唱停辦，嗆國民黨高雄市議員去吃屎，法院最後判秦拘役10天，還要賠邱4萬元。圖／擷取自邱于軒臉書

大港開唱 韓國瑜

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