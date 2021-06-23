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馬崗漁村石屋登錄歷史建築案 地主提告撤銷敗訴

中央社 / 台北23日電

新北貢寮馬崗漁村2戶民宅（石頭屋）獲新北巿政府登錄歷史建築並公告，地主之一、不動產業者好魚田興訟請求撤銷。法院日前認定，新北巿政府原處分合法無誤，判業者敗訴。

位於東北角貢寮馬崗漁村擁有百年歷史傳統石頭屋，但大多土地近年陸續遭建商收購，居民們盼保留海女與石頭屋文化，分別向新北巿政府申請登錄「歷史建築」、「聚落建築群」。其中「聚落建築群」遭否准，居民興訟一審獲勝訴，案件經上訴，現由最高行政法院審理中。

新北巿政府於民國108年12月19日將馬崗街11、12號民宅（建物），登錄為歷史建築並公告。好魚田公司為這2戶民宅的土地共有人之一，主張民宅建物為違章建築，居民無權占有，侵害其財產權重大，原處分作成過程草率，未遵守正當法律程序，興訟請求撤銷原處分，案件由台北高等行政法院審理。

新北巿政府抗辯表示，本件經由文資審議會，決議登錄建物為歷史建築，審議委員17人，13人出席，已達法定出席門檻，表決同意為12人，不同意為1人，符合正當法律程序；委員充分會勘認定，建物為早期居民就地取材自附近石頭來建屋，牆厚約1公尺，反映在地生活條件與物理環境影響特色，符合歷史建築登錄基準。

台北高等行政法院審理後認定，文資審議會在審議程序並無違反正當法律程序，且無恣意濫用的情形，新北巿政府據此作成原處分，將2戶民宅登錄為歷史建築並公告為合法無誤。好魚田公司主張無理由，判決敗訴。可上訴。

法院指出，關於文化資產保存與人民財產權保障之衝突，憲法第23條比例原則加以規範調和，已無過度侵害人民財產權的情形，且本案土地依規定可獲減徵地價稅30%，可見對好魚田公司已有調和補償措施，並無違反比例原則，也有財產權保障。

此外，馬崗漁村石頭屋相關訴訟，除了行政法院審理的「歷史建築」、「聚落建築群」之外，還有多起好魚田公司提起的「拆屋還地」民事訴訟爭訟中，已有少數居民敗訴確定。

歷史建築 新北 貢寮

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