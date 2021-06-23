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拿假治癌神藥詐財上千萬元 賀一航、徐乃麟母都受害！

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

自稱「長壽集團」總裁林永弦（原名林詠耀）從大陸引進含禁藥的針劑，謊稱可以治療癌症愛滋病、腎衰竭等疾病，詐騙病患數十萬至數百萬元，連已故藝人賀一航、藝人徐乃麟母親也受害，賀一航甚至協助拍攝宣傳影片，最高法院依藥事法輸入禁藥罪判林5年徒刑，併科3百萬元罰金定讞。

判決指出，林永弦2010年起擅自從大陸輸入含「阿魏酸」禁藥成分的針劑，再以一劑數十萬元，或十五劑200萬元不等價格，販售給病患施打。

林永弦曾向癌症、愛滋病等病患指出，「我的針劑對所有病都有效」、「去醫院只有等死」，保證2至4個月治癒，並要求病患不能去醫院就診，否則針劑會失效，病患信以為真，支付大筆金額給林。

賀一航透過友人介紹認識林永弦，林稱針劑可以治癒大腸癌，「不需要開刀」，再贈送針劑由護士替賀一航施打，賀一航也幫忙拍攝宣傳影片，但賀當時聲稱林是透過朋友找上他，只是去認識聊聊，卻有人在一旁錄影，並未幫林代言；林也因賀一航關係認識徐乃麟，得知許乃麟母親當時患有膽管癌，無償贈與多支針劑給徐母施打。

檢警監聽後，2014年6月10日在高鐵台中站出口將林永弦拘提到案，林否認犯行，供稱他沒有詐欺，針劑是保健健康食品，阿魏酸普遍存在在大自然中，「是促進細胞活化的氨基酸，不是藥物」，他也沒有看診，帶回針劑先給朋友用，覺得好用就介紹其他客人。

台中高分院更一審指出，根據賀一航拍攝的影片、證人說法等卷證資料，認為若只是保健品而沒有療效，病患不可能支付數百萬元高額費用，且針劑送驗確實含有禁藥成分。

更一審審酌林永弦沒有醫師資格，卻吹噓禁藥療效，宣稱可以治癒癌症，藉此詐取財物，影響被害人身體健康，再者林犯案時間長、次數多，犯罪所得龐大，但他已和多名被害人或家屬和解，判5年徒刑，併科300萬元罰金，沒收犯罪所得人民幣750萬元、美金100萬元、新台幣1565萬元。

案件上訴，最高法院認為原審判決認事用法無違誤，且量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

林永弦（前左）。圖／聯合報系資料照片
林永弦（前左）。圖／聯合報系資料照片

愛滋病 癌症 大腸癌 賀一航 徐乃麟

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