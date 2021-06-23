女移工直播豐唇、縫雙眼皮攬客 違法醫美判6月逐出境

桃園鄭姓越南籍女移工在桃園火車站後站成立工作室，但她沒醫師資格，卻私下替客人豐唇、縫雙眼皮，注射玻尿酸等侵入性醫療行為，每次收費約5000元，還會在臉書直播手術攬客，開業10個月賺得36萬多元；法院以她有剝奪病患健康權之虞，依醫師法判她6月，可上訴。

經調查，鄭女（25歲）未取得中華民國醫師資格，卻在去年1月至11月間在桃園市後火車站開立工作室，採取預約方式幫人做醫美手術，包括縫雙眼皮、豐唇、眼袋消除及注射臉部玻尿酸、肉毒桿菌，還使用醫師處方用藥作麻醉。

移民署桃園專勤隊接獲檢舉，發現鄭從事密醫行為，還會透過臉書直播微整形過程，每次收費大約5000元上下不等，吸引不少同鄉姐妹、東南移工或新住民上門，去年11月持搜索票查緝，當場發現鄭在替1名女移工打麻藥。

檢方訊時，鄭坦承犯行，並有專勤隊查扣相關醫療用具佐證，檢方估計她每月從事醫美所得3萬6000元，執行10個月，不法所得約36萬元，偵結依醫師法將鄭向法院聲請簡易判決處刑。

法院審酌，鄭女沒有醫師資格，卻親自替客人做醫美等微整型手術，專勤隊查扣的直播畫面，也拍下她實施豐鼻注射畫面，顯然是對人體具有「侵入性」的醫療行為。