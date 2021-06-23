竹縣女議員台大政研所高學歷涉詐領助理費 檢建請從重量刑

以形象清新著稱的新竹縣芎林鄉無黨籍縣議員鄭昱芸涉嫌透過人頭詐領助理費22萬餘元，新竹地檢署偵查終結，檢方認定鄭擁有台大政治研究所碩士學歷，卻為逐私利、背離民意，且犯後猶不知自省，依貪汙治罪條例提起公訴，並建請院方從重量刑。

起訴書指出，42歲鄭昱芸2018年12月底至2019年1月4日期間，至芎林鄉五龍村一處工作室向61歲吳姓女負責人商議，將其申報為假公費助理，薪資詐領後歸鄭所有，吳同意後於聘書上簽名，每月支領2萬6900元公費助理薪資，之後鄭又和吳商討，申報吳的兒子陳男，成為鄭的假公費助理。

檢方偵訊時，鄭女稱有聘用吳女、陳男為助理，卻不清楚陳擔任什麼助理工作，且在新竹地院審理羈押庭時，鄭又改口陳會協助辦活動相關事宜。

檢方掌握事證，發現2019年11月，吳女與鄭女助理對話中，坦承「今年的計畫全部結束了，終於切割了（指與鄭女切割），也已經沒有當人頭了」，而鄭女助理知道吳女充當鄭的人頭公費助理一事，還提醒「很多政治人物都因為這樣被判刑」。