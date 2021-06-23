大陸友人從陸寄豬鴨肉製品來台 台灣女子慘遭送辦
北部地區一名周姓女子，被控於去年10月間委請大陸友人寄送豬肉紅腸、鴨肉產品來台，遭依違反動物傳染病防治條例移送法辦。台北地檢署調查後，認為罪嫌不足，日前給予周女不起訴處分。
航警局移送指出，周姓女子明知大陸未經農委會公告為口蹄疫、非洲豬瘟、高病原性家禽流行性感冒、新城病等動物傳染的非疫區，而豬肉及鴨肉製品都是上述疾病傳染病感受性動物製品。倘未經中央主管機關核准，禁止輸入。
航警局認為，周女竟基於擅自輸入應施檢疫物的犯意，在2020年10月14日前某日，從大陸友人那邊取得豬肉製紅腸0.44公斤、鴨肉製品1.5公斤等產品，再委託航運公司向台北關報關，從大陸輸入這些產品。
周女到案後堅詞否認犯行，辯稱她10月11日晚間6點24分，方由大陸林姓友人透過通訊軟體告知已經從大陸寄出那些產品給她，她警覺豬鴨肉製品不得隨意進口台灣後，便開始聯繫處理退貨及銷毀事宜。
她表示，後來她在貨運公司人員要求下，才提供個案委託書及個人證件作為對方宣稱的清關用途。她強調，並沒有自境外輸入那批豬鴨肉製品的意思。檢方認為，查無積極證據足認她有此犯行，因此依罪嫌不足，給予不起訴處分。
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