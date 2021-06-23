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男吞藥過量 老母勸就醫反遭拐杖勒死 二審仍判10年
高雄59歲楊姓男子在家中服用過量安眠藥，82歲的母親見他精神不濟，勸他到醫院洗腸，楊男不肯在房間與母親發生爭執，竟拿拐杖重壓母親頸部致死。檢方依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴，高雄地院判他徒刑10年，楊不服判決上訴，今台灣高等法院高雄分院宣判，駁回上訴，維持一審判決。
判決指出，去年4月2日楊男懷疑自己罹患新冠肺炎，到醫院掛急診後住院觀察，隔天出院回家途中昏倒在路上，送醫治療後4日返家，因服用鎮靜藥劑，回到房間後倒頭就睡。
後來楊母見狀，勸楊男到醫院洗胃治療，兩人卻發生爭執，楊男當場持拐杖殺害生母，行凶後撥打110報案自首，救護人員將楊母送醫急救，雖然恢復心跳與脈搏，10天後仍宣告不治。
楊男辯稱，他沒有理由殺害母親，是當時睡覺時被母親叫醒，情緒不穩才會拿拐杖壓著她，見母親沒反應就馬上鬆手報警，並沒有要預謀殺人。
高雄地院一審法官認為，楊男僅因和母親爭吵就動手殺害母親，讓家人飽受失去至親之悲痛，但考量楊長期患有憂鬱症，事發時其辨識行為能力有降低，犯後自首，判他徒刑10年、褫奪公權6年；楊不服一審判決上訴，今高雄高分院宣判，駁回楊男上訴，維持一審判決。
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