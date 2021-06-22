調查局跨境破電詐集團 首度成立「打電話小組」

電信詐團成員大鬧高雄檢疫旅館，警調動員上百人穿防護衣進場逮人。圖／記者林保光翻攝 調查局透過司法互助在北馬其頓破獲2處電詐機房，押解48名男女回台，當時被捕的犯嫌多數無返台機票，調查局首度成立「打電話專案小組」，2天內聯繫48名犯嫌家屬，完成所有返程機票訂購的高難度任務；據了解，協助我方偵辦此案的北馬其頓女檢察官，曾辦過總理級高官貪瀆案，在當地可說是風雲人物。

被押解回台的48名電詐成員，不僅在隔離期間大鬧檢疫旅館，撕毀床單、夾帶香菸，還在旅館串門子，氣翻防疫人員；昨天隔離期滿，高雄市衛生局對他們開出190萬元罰單；案經高雄檢方聲押48人，法院派出5名法官遠端視訊，共計18人收押，另29人認罪交保，1人請回。

辦案人員指出，這批48名嫌犯不僅在高雄惡行惡狀，在北馬其頓態度更囂張惡劣，機房破獲當下，僅有3到4位調查官在場，其中還包括2位女調查官，多次面臨犯嫌氣燄囂張的恫嚇，要調查官小心人身安全。

不過，調查官不為所動，連夜針對扣押的上百台的手機、平板電腦進行鑑定取證，且當地清真寺的每日清晨4點多的叫拜聲，加上時差關係，讓調查官夜夜不成眠，擔心抵抗力降低染疫。

今年初調查局駐荷蘭法務秘書及法務部向北馬其頓請求司法互助，北馬其頓依我方提供資訊於5月8日執行搜索，破獲2處機房並逮補48人，當時面臨疫情升溫，調查局即指派高雄市處、台中市處、國際處共6名人遠赴歐洲，進行證物交接及犯嫌接收遣返作業，期間開過數次跨國視訊會議。