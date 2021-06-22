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調查局跨境破電詐集團 首度成立「打電話小組」
調查局透過司法互助在北馬其頓破獲2處電詐機房，押解48名男女回台，當時被捕的犯嫌多數無返台機票，調查局首度成立「打電話專案小組」，2天內聯繫48名犯嫌家屬，完成所有返程機票訂購的高難度任務；據了解，協助我方偵辦此案的北馬其頓女檢察官，曾辦過總理級高官貪瀆案，在當地可說是風雲人物。
被押解回台的48名電詐成員，不僅在隔離期間大鬧檢疫旅館，撕毀床單、夾帶香菸，還在旅館串門子，氣翻防疫人員；昨天隔離期滿，高雄市衛生局對他們開出190萬元罰單；案經高雄檢方聲押48人，法院派出5名法官遠端視訊，共計18人收押，另29人認罪交保，1人請回。
辦案人員指出，這批48名嫌犯不僅在高雄惡行惡狀，在北馬其頓態度更囂張惡劣，機房破獲當下，僅有3到4位調查官在場，其中還包括2位女調查官，多次面臨犯嫌氣燄囂張的恫嚇，要調查官小心人身安全。
不過，調查官不為所動，連夜針對扣押的上百台的手機、平板電腦進行鑑定取證，且當地清真寺的每日清晨4點多的叫拜聲，加上時差關係，讓調查官夜夜不成眠，擔心抵抗力降低染疫。
今年初調查局駐荷蘭法務秘書及法務部向北馬其頓請求司法互助，北馬其頓依我方提供資訊於5月8日執行搜索，破獲2處機房並逮補48人，當時面臨疫情升溫，調查局即指派高雄市處、台中市處、國際處共6名人遠赴歐洲，進行證物交接及犯嫌接收遣返作業，期間開過數次跨國視訊會議。
調查局特地組成「執行北馬其頓共和國遣返48名犯嫌接受計畫」，動員近百名調查官著全套防護衣，多次視訊推演狀況及實地演練，於機楊執行接收及護送至防疫旅館任務；隔離期滿後，調查局針對大機房的37名主嫌詢問，多數被告因手機遭破解，有8成自白認罪，對電詐分工利潤分配供述甚詳，獲法官裁定交保。
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