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法官吹哨「實聯制」遭不當利用 前檢座：問題在台灣防疫法治蒼白

銀行理專詐欺28名客戶上億元 桃園地檢署起訴

中央社 / 桃園22日電

桃園一名管姓銀行理財專員為填補資金缺口，以假投資方案詐欺28名客戶，金額高達1億9083萬餘元，並夥同2名友人利用運彩洗錢，被桃園地檢署依洗錢、詐欺取財罪起訴。

桃園地檢署今天發布新聞稿表示，某商業銀行南中壢分行41歲管姓男行員，為了填補期貨投資等資金缺口，涉嫌利用擔任理財專員職務之便，在民國106年9月至今年1月間，以假的投資方案詐欺28名客戶。

桃檢表示，管男夥同2名黃姓友人，收受28名被害人匯款共新台幣1億9083萬2657元，部分贓款投入其中1名黃姓友人所經營的運動彩券投注站，藉此獲取運動彩券佣金約51萬7399元，其餘款項則用於下注運動彩券、期貨指數投資交易等用途。

桃檢表示，全案經桃園地檢署檢察官薛全晉指揮偵辦，今年2月8日針對多處地點執行搜索，拘提管男及2名黃姓友人到案，並扣得贓款40萬2000元，向桃園地方法院聲請羈押管男獲准。

桃檢表示，全案日前偵結，管男及2名黃姓友人均涉犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌，管男另涉犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌，今天提起公訴。

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