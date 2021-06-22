焚6人判死拿速審法撤羈押？ 高院：放人無異鼓勵犯罪

湯景華縱火燒死6條無辜人命，四度遭處死刑，湯聲請撤銷羈押，台灣高等法院裁定駁回。資料照片。記者王宏舜／攝影 男子湯景華與翁姓男子口角，打官司敗訴，5年多前的半夜縱火燒機車，害死翁6名親人，從一審至台灣高等法院更二審都判他死刑，最高法院將在7月2日宣判。湯聲請撤銷羈押，高院認為有事實和相當理由認他可能逃亡，衡量他的犯罪動機、手段和所生危害重大，裁定5月17日起為第三審繼續羈押2月。

湯（54歲）原與母親、31與32歲的兒子同住三重租屋處。2014年湯和某餐廳老闆口角，翁姓顧客見狀出面勸架，卻「公親變事主」被湯告，法官判湯敗訴。湯懷恨在心，2016年3月23日凌晨2點多，湯拿伸縮拖把柄移動路邊監視器鏡頭，再點燃放置在機車上、已浸潤汽油的報紙，引火後離開。火勢延燒快速，害翁的6名親人活活被燒死，翁則因當兵不在家，躲過一劫。

檢方起訴求處死刑，一、二審依殺人罪判湯死刑，但最高法院以未對湯進行精神鑑定，首度發回更審；更一審囑託亞東醫院精神鑑定，顯示湯僅「情緒反應與情緒困擾」，非嚴重憂鬱症，第三度判死刑；最高法院去年3月二度發回更審，更二審今年4月第四度判死。

因湯景華犯案後不久遭逮，羈押迄今逾5年，是否應繼續羈押，外界有不同看法。

高等法院表示，依刑事妥速審判法第5條第3項、第4項規定「審判中之羈押期間，累計不得逾5年」、「前項羈押期間已滿，仍未判決確定者，視為撤銷羈押，法院應將被告釋放」，但湯殺人，犯的是死刑、無期徒刑或最輕本刑為7年以上有期徒刑的重罪，將來被判有罪的可能性很高，若因速審法的規定就放人，對社會治安、後續審判及執行，將有重大不利影響，無異於變相鼓勵犯重罪。

高院考量比例原則、公平原則、公義原則，及維護社會秩序、安全，就速審法未規定的這部分，依同法第1條第2項的規定，回歸刑事訴訟法第108條第8項但書規定適用，亦即「所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑為7年以上有期徒刑之罪者，法院就審判中案件，得依職權，逕依第101條之規定訊問被告後繼續羈押2月。」

當初湯景華在犯案後逃離現場，數日後才經拘捕到案，高院認為他有逃亡可能，加上歷審都判他死刑，推測逃避刑罰執行的可能性不低，加上沒有其他替代措施能降低他逃亡可能，若撤銷羈押，不足以確保日後審判和刑罰能順利執行。

高院表示，湯景華當初只因對翁姓男子的訴訟敗訴，竟放火燒死6人，另有2人倖免於難，權衡國家社會公益和被告的基本權利，認為仍有繼續羈押必要。因湯之前就繼續羈押的裁定曾抗告的最高法院，最高法院駁回，高院認為湯聲請撤銷繼續羈押無理。

最高法院上星期五開庭進行「生死辯」，湯聲稱「絕對沒放火」，說自己有精神官能症、質疑自白證據能力；他還拿媽媽當擋箭牌，說與母親相依為命，「我去做這種事情，我媽媽該怎麼辦」。