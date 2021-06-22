臨停設導航罰3千 婦不服提告問「難道要老女人回不了家？」

63歲黃姓婦人去年遭警方舉發開車用手機，開罰3千元，不服提出行政訴訟稱，老花眼不可能邊開車邊用手機，設導航回家有錯嗎？ 示意圖／Ingimage 63歲黃姓婦人去年遭警方舉發開車用手機，開罰3千元，不服提出行政訴訟稱，老花眼不可能邊開車邊用手機，設導航回家有錯嗎？「難道要一個老女人夜宿車內回不了家？」士林地院認定，婦人是臨時停車使用手機，員警上前後才緩速前進，判決原處分撤銷。可上訴。

去年10月11日晚間7時許，南港警分局員警在市民大道8段與興華路處，發現黃婦邊開車邊使用手機，依照「汽車駕駛人行駛道路以手持方式使用行動電話進行有礙駕駛安全之行為」舉發，台北市交通裁決所依照道路交通管理處罰條例，開罰3千元。

黃婦主張，當天開車載喝喜酒的同學至南港車站搭高鐵，同學下車後，就設置導航要至民權西路捷運站，車輛停靠路邊，沒有行駛，員警就過來說她用手機，當下明確的說在設置導航，員警竟回「再說再開一張」，設置導航回家有錯嗎？難道要一個老女人夜宿車內回不了家嗎？這是法律嗎？

黃婦指出，停在路邊設置導航，沒有造成交通不便，且可清查通聯紀錄，這時間點是否有導航紀錄，員警應要明辨是非，開罰要合情合理，人民才會服氣。63歲的她稱，有老花眼看手機要戴老花眼鏡「行駛中與滑手機是兩件事，不可能同時進行」。

裁決所則依照南港分局回覆，認為黃婦使用手機時，汽車當時有移動，認為舉發無違誤。

法院勘驗光碟發現，黃婦停車在公車停靠區的「靠」字相對位置，車輛臨時停車，員警上前後，車輛才緩速前進，裁決所對此也無意見；縱使黃婦在車上使用手機，但是臨時停車狀態，非「行駛道路時」。

法院認定，無從認定黃婦當日有「汽車駕駛人行駛道路 以手持方式使用行動電話進行有礙駕駛安全之行為」裁處黃婦罰鍰3千元有誤，原處分撤銷，本件訴訟費用3百元，由敗訴方負擔。可上訴。