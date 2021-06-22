賴男殺牙醫師連累家人 賴父及妹妹知情隱瞞被訴

罹患思覺失調等症狀的賴姓男子，3年前到牙醫診所持刀殺死王姓牙醫師、及殺傷2名護理師，二審開庭時，賴的父親明知兒子帶刀至診所要殺妹妹，通知女兒示警，並要女兒請假，卻作證隱瞞此事；而賴的妹妹也稱不知道哥哥來要來做什麼，經被害人家屬提告，台中地檢署依偽證罪嫌起訴賴父、賴妹。

起訴書指出，賴男因與妹妹長期蓄怨結果，於2018年5月24日下午，攜帶折疊刀、瑞士刀前往賴妹任職的牙醫診所，預備殺害妹妹，因診所內職員向賴男表示賴妹未上班，引起賴男不滿，持刀殺死王姓牙醫師，以及殺傷羅姓、翁姓護理師。

賴父明知兒子賴男當日將帶刀前往診兒殺妹妹，且他已於當日案發前將此事告知女兒，向女兒示警，並要求女兒請假。

二審法官開庭時，訊問賴父為何於案發當天叫女兒請假？賴父證稱，「我要女兒請假，只是怕兒子去診所與女兒吵架，因女兒告訴我不能請假，我才要女兒向診所講嚴重一點」，而隱瞞兒子是帶刀前往診所要殺害女兒。