凶嫌庭上嗆「台灣沒有死刑」 牙醫妻崩潰發兩千字聲明

發生於2018年5月24日在台中牙醫診所命案，一名疑似精神疾病賴姓凶嫌，以找妹妹為由，光天化日之下，持刀衝進醫療診所，造成一名牙醫師遭割喉當場死亡，以及二名護理人員重傷的血洗診所慘案，歷經調查、偵查、一審、二審及三審最高法院發回後，台中高分院將近一年的審理，更一審今天上午宣判，合議庭判賴男無期徒刑，褫奪公權終身。

對此判決，被害人王姓牙醫師的妻子鄒女、暨醫事人員們之聯合聲明如下：

「路邊隨機殺一人死刑，診所內連殺三人不用死刑」距離台中高分院不到500公尺的診所，光天化日之下，賴姓兇嫌卻持刀公然行兇。一位好端端的醫師，就這樣上天堂了；一位好端端的醫助人員，就這樣神經失能及重鬱症了；一位好端端的醫助人員，就這樣被朝頭部太陽穴刺殺濺血。

明明是良善的公民們，安居樂業的醫事人員們，一夕之間，從天堂掉入地獄。犯罪飛入尋常百姓家，瞬間成為犯罪被害人。國家的保護義務，在哪裡？

賴姓兇嫌僅因與其妹妹不合為由，竟以包包藏刀騙過大樓管理員及櫃台同仁，遽然趁櫃台同仁不注意之際，持預藏的小刀偷襲朝要害刺殺，再以利刃刺殺另一位同仁，嗣王冠中醫師為保護診所同仁及就診病患，遭賴姓兇嫌當場猛力刺殺割喉身亡，賴姓兇嫌覺得剛才刺得不順手，於是再折返櫃台第二次刺殺剛才的另一位同仁。直到警方到場後，才被當場逮捕。當檢警問賴姓兇嫌，他所攜帶的二把刀，為何挑選這把折疊刀行兇時，賴姓兇嫌說：因為這一把刀比較利...。刀刀朝向醫療人員的頭頸部，多次大力刺殺。

2018年5月24日，對於各位朋友而言，再尋常不過的日子。但對我們而言，卻是最漫長的一日─永遠難以磨滅的哀傷日。

「精神疾病需要關心照護‧犯罪詐病全民零容忍」只要是人，都會犯錯。曾經，王醫師被殺害的當天，在醫院太平間，當鄒女對賴姓兇嫌說：我先生的大體在那邊，您要不要過去跟他道歉？但是，賴姓兇嫌拒絕了。案發前，賴姓兇嫌雖然患有思覺失調症病史，但早已於多年前僅支持性心理治療，更曾出國打工，案發前2個月才經臺中市政府衛生局所屬機關單位訪視紀錄顯示，無明顯精神症狀。但當賴姓兇嫌犯下本案時，案發後，在偵查及法院審理過程中，忽焉主張患有精神疾病，受到影響才犯下本案滔天大罪。

我們同樣是醫事人員以及家屬，視病猶親，這是王冠中醫師的生平職志，也是我們醫事人員的天職。患有精神疾病，需要的是治療與支持，我們給予高度關心與陪伴。但是，當有人詐病來當作犯罪的保護傘的時候，則是我們所零容忍的！

一審的時候，賴姓兇嫌成功騙過第一次的鑑定醫院，認為行為時受到精神疾病的顯著影響，法官依法減刑。但是，綜觀賴姓兇嫌於犯罪前的藏刀行為、犯罪過程的條理性、組織性、犯罪後的知道警方及警偵詢筆錄的清楚答話。這是具有忍耐遲延能力、選擇能力及避免逮捕能力。所幸，第二次鑑定醫院台中榮民總醫院還給被害人們一個公道，儘管更審前原判決仍然認為賴姓兇嫌有刑法第19條第2項的適用，所幸最高法院109年度台上第 2925號判決的新聞稿說：「原判決也沒有詳細說明這些疑點，不能說服社會大眾。」感謝最高法院的明察秋毫，還給王醫師及我們一個公道。

同樣的一個案例事實，犯罪行為前後不到3分鐘，殺了3個人，卻有二個天差地遠的精神鑑定結論。我們深知這不是人的問題，是制度的問題。我們呼籲「慎將其事」，改善鑑定制度的結構性問題，例如提高鑑定費用、鑑定精緻度，也讓專業人員得到應有尊重的價值美德，不要讓他們受到困擾，但我們仍期待改善制度而讓鑑定更精緻化與提高正確性。鑑定制度的改革，對被告、犯罪被害人及司法都是刻不容緩的議題。

「我聽說在台灣沒有死刑！」本件被告賴姓兇嫌在開庭時這麼跟法官說著。每一次的開庭，都讓犯罪被害人們的心再次被刺傷，賴姓兇嫌一再的辯解與強詞奪理，更曾於法院審理中，使用訴訟技巧，將所有犯罪被害人們請出法庭，這無疑是對犯罪被害人們最大的侮辱，而所謂寬恕也只是對犯罪被害人們最後尊嚴的踐踏如敝屣。

基於個人責任原則的理念，我們充分理解這是賴嫌個人應該承擔的責任。罪不及親友，呵護子女本是天性，沒人願意花20年養殺人犯，但假意在法庭下跪道歉，賴姓兇嫌私下卻連1塊錢也沒有賠償，親友到法院開庭涉嫌作偽證，遭台中地方檢察署以110年偵字第5046號偽證罪嫌提起公訴在案。悲憤已不足以形容我們對於正義的期待。

請試著想像：當王醫師被兇嫌持刀刃10公分的刀，大力刺向頸部深達9公分的痛，幾 乎是全刀刺入！請試著想像：王醫師死前受到極度恐懼及失血過多致死的折磨歷程，當為人子女親手換下滿身是血的父親血衣、當沒有爸爸的畢業典禮；當牙醫助理被殺到神經失能、重鬱症及創傷壓力症候群(PTSD)等，光天化日之下血洗診所，造成犯罪被害人們的家庭破碎，身心承受巨大苦痛，犯罪被害人所受的不公不義不人道的對待，難道犯罪被害人的命就不是命？票票等值，為何命命不等值？

2020年3月13日發生在新店的隨機殺人案，台北地院以109年度重訴字第7號刑事判決被告死刑，理由為如量處無期徒刑或較輕之有期徒刑刑度，非但不足以還無辜的被害人公道，亦不足以撫慰被害人家屬失親之痛，更與被告之主客觀惡性的比例不相符合，為維護社會秩序、確保民眾生命安全，及為遏阻有心人士之惡意仿效，避免再度重創社會治安，認被告所犯殺人罪，已罪在不赦，求其生而不可得，有與社會永久隔離之必要，爰予以判處死刑，並依刑法第37條第1項宣告褫奪公權終身。

本件賴姓兇嫌在光天化日之下，持刀血洗診所及當場割喉醫事人員等之殘殺的行為，已經符合「公民與政治權利國際公約」第6條所規定「最嚴重的罪行」(the most serious crimes)，顯見其行為已是罪無可赦，不判處死刑，有違天理、不足以彰顯公義，而且違

反人民成立國家而與國家所訂的「社會契約」，亦即人民冀望對於所為是人神共憤且罪無可赦之徒判處死刑，並永久隔離於社會，藉此保障善良人民的權益。

「犯罪被害人權益保障法去哪裡了‧司法改革的承諾去哪裡了 」 這3年來，在關心犯罪被害人議題有志之士的奔走政策倡議下，歷經刑法第87條修法、犯罪被害人保護法將修法改為《犯罪被害人權益保障法》。

值此全民抗疫期間，我們仍要十分誠摯地感謝，這3年以路以來，關心與協助我們犯罪被害人們的朋友：蔡總統英文、周春米委員、李貴敏委員、王婉諭委員、法官們、檢察官們、犯罪被害人保護協會臺灣臺中分會陳怡成主任委員、林坤賢前主任委員、國防管理學院校友會，採訪我們的媒體朋友們，以及每一位親友牽著我們顫抖的手。

「只有能保障犯罪被害人權益的國家，才能稱得上法治國家。」憲法第15條規定人民之生存權應予保障。沒有公平正義，一切都是虛空的海市蜃樓中的烏托邦(utopia)。「夜來幽夢忽還鄉，小軒窗，正梳妝。相顧無言，惟有淚千行」。 誰是下一位犯罪被害人？

被害人王冠中醫師遺孀鄒鳳珠女士等被害醫事同仁們誠摯鞠躬