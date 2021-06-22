殺死牙醫師判無期 牙醫妻泣：台灣成為精神病患的免死天堂

罹思覺失調症的賴姓男子3年前到牙醫診所找擔任助理的妹妹被擋，持刀殺死王姓牙醫師、及殺傷羅姓、翁姓護理師，台中高分院更一審今天上午宣判，合議庭認定罹思覺失調症的賴男，犯案時有辨識能力降低，不得減刑，但他在犯案時，叫在場的護理師，去幫助醫師，以及羈押在監唸佛經懺悔，認尚可教化，依殺人等罪將他判無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴三審。

被害人王姓牙醫師的妻子鄒女聆聽判決時，泣不成聲，審判長叫法警拿衛生紙給她擦淚，鄒女賴嫌殺死丈夫及殺傷2名護理師，僅判無期徒刑、及有期徒刑14年、10年6月，而未判處極刑，她哭著說「台灣司法又再一次要向國人宣告，台灣已經成為精神疾病患者或者有心人士假藉精神疾病之名傷害人命的免死天堂」。

鄒女又說「台灣的死刑至今已淪為擺設的花瓶，即使兇手跟他的家人在法庭上講謊話，作偽證，法官也會視而不見，相信大家和我一樣，對台灣法律真的很失望！」、「當被害人家屬用盡所有力氣想為無辜受害的親人討一份公道，卑微等待請求司法維護公平正義時，我們的司法卻用萬般可教化的理由，幫加害人逃避死刑」。

一、二審採信採信草屯療養所的鑑定報告，認定賴當時精神狀態處於辨識能力降低，依法減輕其刑，但更一審時逆轉，合議庭採信台中榮總認定賴犯案時不受精神疾病影響，依法不得減刑，但賴嫌仍有教化可能，遂判處無期徒刑，死者妻子鄒女表示，對於判決結果「我真的非常不能接受」。

判決書指出，2018年3月間，賴姓兄妹因言語生隙，長期蓄怨結果，賴男心生不滿，5月間獲悉妹妹、妹婿出國旅遊，即向牙醫診所打探何時回國，櫃檯人員因受賴的妹妹囑託，即說不在、未上班、這禮拜都沒班，引起賴更加不滿，心萌殺意。

同年5月24日下午，賴男騎機車前往牙醫診所，預備殺害妹妹，賴的妹妹接到父親通知哥哥要來殺她，向診所請假，藏匿在診所3樓辦公室。

賴男抵達牙醫診所後，詢問在櫃檯上班的羅女有關妹妹去向，羅女表示未在班，賴聽後不滿診所內人員隱瞞，佯稱「我有東西要拿給她，你可以幫我拿給她嗎」，使羅女疏於防備，再持刀刺羅女頸部，翁姓女護士聽到羅女尖叫，衝向櫃檯查看，也遭羅刺傷胸部。

接著，賴男見王姓醫師朝櫃檯而來，持刀攻擊王的左下顎，再朝王的頸部刺入，致王受重傷，因大量流血休克失去意識，隨後賴又朝翁女頸部刺擊，致翁氣管破裂、呼吸衰竭。