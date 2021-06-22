檢察官求情「疫情下收益銳減」　旅行社業者觸法判緩刑

陳姓女子、劉姓男子偽造資料申請辦理旅行社公司變更登記，檢察官依共同犯使公務員登載不實罪起訴2人，檢方求情說，因新冠肺炎疫情致旅行業營運艱困 ，請法官適度量刑，台北地方法院審理，判他們緩刑。

檢方起訴書指出，被告2人沒有被起訴、判刑的前科紀錄，且從事旅行業，現在受新冠肺炎疫情的影響，旅行業營運確多陷於艱困 、收益也銳減，被告審理中如果能坦承犯行，建請法院為適度刑之量處，以啟自新。

判決書指出，陳女、劉共同犯使公務員登載不實罪，各處拘役40日，各得易科罰金4萬元，都緩刑年，各應向國庫支付3萬元。本案可上訴。

檢方指控，劉姓男子2014年到2017年接任旅行社負責人前，擔任總經理，而陳女未實際在旅行社任職，2人卻在2015年製作假資料，委任陳女為旅行社經理人，向交通部觀光局申請辦理經理人變更登記。

收到觀光局回函公文後，劉持向台北市商業處辦理公司變更登記，觀光局稽查發現有疑，向檢方告發，檢察官偵辦起訴陳女、劉，法院審理時，陳女、劉都認罪。