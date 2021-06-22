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拿木棍打死他「懷疑」的偷車賊 大樓管理員判關7年定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

高雄市某大樓管理員王清禎凌晨值班時，懷疑林姓男子偷機車，拿木棍狂打林的頭頸部，直見林倒地不起，打電話叫救護車送醫，林仍傷重身亡；一審依傷害致死罪判王5年徒刑，二審改判刑7年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，擔任大樓管理員的王2019年10月20日凌晨3時許值班時，聽到大樓外面有聲響，外出查看發現林在騎樓牽一輛機車，以為林要偷車，他上前查看被林嗆「看三小」、動手推一下。

王返回管理室拿木棍痛毆林背部、頭頸部，林倒地後，他仍持木棍毆打林的腿部，見林倒地不起，緊急打電話報案將林送醫，林因顱內出血、腦幹和脊髓損傷而身亡，王也向警方自首坦承打人。

高雄地方法院一審認為王只因和林發生爭執，動怒持木棍攻擊，考量他的犯後態度，且犯後打3通電話請求救護，仍未能挽回林的生命，但王尚未和家屬達成和解，依傷害致死罪判刑5年。

高雄高分院二審指出，王在林倒地後沒有上前查看，反而在7秒後持續拿木棍毆打，認為原審量刑過輕，改判7年徒刑；最高法院認為認事用法沒有違誤，駁回上訴，全案定讞。

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