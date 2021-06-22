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自稱疾管署來電要求追蹤健康登記 里長：又是詐騙電話

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

全民忙防疫，詐騙集團忙詐騙，有民眾接獲電話，聲稱是衛福部疾病管制署要追蹤國人健康情況，按功能鍵向「疾管署」人員留下個資。彰化縣衛生局認為需要再查證是否為詐騙電話，但彰化縣村里長聯合服務總會總會長何炳樺說，政府造冊列管需要追蹤健康的國人，不可能用電話答錄功能通知查問個資，「這絕對是詐騙電話」。

近日有民眾接到電話，以電話答錄功能播音「您好，這裡是衛福部疾病管制署，因新冠疫情再度擴散，我們必須追蹤國人健康情況，進行健康登記，目前您尚未登記，諮詢詳情請按『米』，健康登記請按0…」有民眾信以為真依指示按壓功能鍵，發現連結付費電話，因此蒙受通話費損失數百元至千元。

今天彰化縣衛生局接獲檢舉，為求慎重起見，已進行查證，並認為各縣市的防疫工作通知不同，無法立刻確定就是詐騙，能確認的是並非彰化縣的防疫電話通知。

彰化縣村里長聯合服務總會總會長、溪湖鎮大竹里長何炳樺指出，有健康疑慮的個案、需注射疫苗的對象，政府都造冊列管，沒健康問題的民眾，村里鄰長都沒接到政府通知說要追蹤管理，這種電話答錄電話還要民眾按功能鍵去留個資，實在可疑，很類似先前電話詐騙手法，他建議民眾接到這種電話，只要要求按什麼鍵，變成轉接專人要求留個資，都不要相信，有任何問題可找村里鄰長求證。

政府造冊列管需要關心的民眾，由村里鄰長通知注射疫苗或分送文宣。記者簡慧珍／攝影
政府造冊列管需要關心的民眾，由村里鄰長通知注射疫苗或分送文宣。記者簡慧珍／攝影

詐騙集團 個資

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