台南男子猛按門鈴騷擾住戶還意圖爬牆進入 法官裁罰5千

施姓男子於今年3月間，騎乘機車至林姓男被害人住處，多次猛按門鈴，並以無厘頭話語騷擾林及其家人，並意圖爬牆進入被害人住處。台南地院新市簡易法庭依施違反社會秩序維護法，藉端滋擾住戶，裁處罰鍰5千元，案可抗告。

警方查出，施姓男子於今年3月2日晚間8點30分，騎乘機車至台南市林姓被害人住處，多次猛按門鈴，並以無厘頭話語騷擾林及其家人，翌日中午12點30分再至林住處，意圖爬牆進入，而以此方式藉端滋擾住戶，依違反社維法移送法院裁罰。

施在法庭上坦承藉端滋擾林姓住戶，法官認為，施在未受他人邀請下，於晚間無故按訪他人門鈴，並於翌日意圖翻牆進入他人住宅等舉措，將使住宅內住戶安寧秩序受到干擾，致難以維持。