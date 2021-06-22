快訊

上帝沉默之殺？加拿大原住民學校的種族滅絕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南男子猛按門鈴騷擾住戶還意圖爬牆進入 法官裁罰5千

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

施姓男子於今年3月間，騎乘機車至林姓男被害人住處，多次猛按門鈴，並以無厘頭話語騷擾林及其家人，並意圖爬牆進入被害人住處。台南地院新市簡易法庭依施違反社會秩序維護法，藉端滋擾住戶，裁處罰鍰5千元，案可抗告。

警方查出，施姓男子於今年3月2日晚間8點30分，騎乘機車至台南市林姓被害人住處，多次猛按門鈴，並以無厘頭話語騷擾林及其家人，翌日中午12點30分再至林住處，意圖爬牆進入，而以此方式藉端滋擾住戶，依違反社維法移送法院裁罰。

施在法庭上坦承藉端滋擾林姓住戶，法官認為，施在未受他人邀請下，於晚間無故按訪他人門鈴，並於翌日意圖翻牆進入他人住宅等舉措，將使住宅內住戶安寧秩序受到干擾，致難以維持。

法官認為，施所為是違反社會秩序維護法第68條第2款藉端滋擾住戶規定。酌被施教育程度及違犯情節等一切情狀，裁處罰鍰5千元。

施姓男子多次猛按被害人住處門鈴，並以無厘頭話語騷擾林及其家人。法官依施違反社會秩序維護法，藉端滋擾住戶，裁處罰鍰5千元。圖／本報資料照片
施姓男子多次猛按被害人住處門鈴，並以無厘頭話語騷擾林及其家人。法官依施違反社會秩序維護法，藉端滋擾住戶，裁處罰鍰5千元。圖／本報資料照片

延伸閱讀

影／糗！她在家裡拍「成人影片」 鄰居按門鈴：拜託降低電視音量

轎車忽快忽慢遭取締 結果後車廂藏15把刀棍

台灣本產白蓮霧採收期遇疫情 新市白蓮霧節停辦改直播

中年大叔狂叩14通110頻擾警 交通違規檢舉魔人踢鐵板

相關新聞

自稱疾管署來電要求追蹤健康登記 里長：又是詐騙電話

全民忙防疫，詐騙集團忙詐騙，有民眾接獲電話，聲稱是衛福部疾病管制署要追蹤國人健康情況，按功能鍵向「疾管署」人員留下個資。...

台南男子猛按門鈴騷擾住戶還意圖爬牆進入 法官裁罰5千

施姓男子於今年3月間，騎乘機車至林姓男被害人住處，多次猛按門鈴，並以無厘頭話語騷擾林及其家人，並意圖爬牆進入被害人住處。...

猥褻犯多次不到庭求交保 有逃亡之虞法官延押

傅姓男子前年間強抱同事的胞姐小蘋（化名），不僅舌吻，還隔著衣物撫摸她臀部，台中高分院依加重猥褻罪將他判刑1年8月，傅男以...

新竹KTV前沒事痛毆陌生路人 惡男遭判刑2月

32歲莊姓男子去年10月底凌晨到新竹一間KTV，看見站在前方素不相識的黃姓男子，竟莫名其妙上前痛毆黃頭部約30秒，黃被打...

茶壺山管制區迷路 獲救下山挨罰

楊姓男子獨自到新北市瑞芳山區劍龍稜爬山，回程迷路求助。新北警、消動員十多人上山搜尋，在茶壺山區找到他。市府已公告配合防疫...

謠傳西藥房即可打疫苗 調查局約談4網友移送法辦

調查局今天表示，臉書、LINE平台上出現「西藥房即可施打COVID-19疫苗」、「眷村榮民較醫護優先施打疫苗」等不實訊息...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。