猥褻犯多次不到庭求交保 有逃亡之虞法官延押

傅姓男子前年間強抱同事的胞姐小蘋（化名），不僅舌吻，還隔著衣物撫摸她臀部，台中高分院依加重猥褻罪將他判刑1年8月，傅男以小孩年紀尚小、仍在就學，妻子未能工作賺錢，向法官請求交保。二審以偵審過程中，傅多次無故不到庭，經發布通緝後始緝獲到案，認有逃亡之虞，裁定延長羈押2個月。

傅男請求交保的理由「我小孩年紀尚小、仍在就學，配偶未能工作賺錢，請讓我回去照顧家庭」，傅的辯護律師以當事人已坦承認罪，本案證據已由第一、二審調查齊全，無滅證疑慮，且傅的家中有小孩要照顧，亦無逃亡之虞，請准予交保。

二審合議庭以傅男於本案是為警循線而遭查獲，且於偵查及原審均因逃匿而經發布通緝後，始經緝獲到案，足認傅有逃亡之虞的羈押原因；並審酌他所涉犯罪事實對心智缺陷的被害人身心所造成損害、因此認對傅維持羈押應屬適當、必要，且合乎比例原則，仍有繼續羈押必要性。

判決書指出，傅男是小蘋胞弟的同事，明知小蘋是中度智能障礙，為心智缺陷的人，2019年2月28日晚間，在位於台中市區便利商店附近的鐵馬店用餐，適逢小蘋前往該店購物，傅騎腳踏車離開後，見小蘋騎乘電動腳踏車行駛在後。

傅認有機可乘，在自行車道旁停車示意小蘋靠近後，未經她的同意，即以雙手抱住她的雙臂、親吻她的嘴唇，並將舌頭伸入小蘋嘴中，再出手隔著衣物撫摸她的臀部，期間她雖曾出言表示「我不要」等語。

但傅男仍不顧小蘋明示反對，繼續親吻及抱住她，對小蘋強制猥褻約6分鐘，經她再度表示「我不要」後，傅始行罷手。被害人將遭傅男強制猥猥告訴同事後報警處理。