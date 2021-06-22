新竹KTV前沒事痛毆陌生路人 惡男遭判刑2月

32歲莊姓男子去年10月底凌晨到新竹一間KTV，看見站在前方素不相識的黃姓男子，竟莫名其妙上前痛毆黃頭部約30秒，黃被打的莫名其妙，上、下唇有挫擦傷、頭皮挫傷及鼻部挫傷，氣的驗傷提告；新竹地院審理終結，莊被依傷害罪判刑2月。

法官審理時，莊男稱當時喝醉了，對其行為沒印象。但莊卻說，黃毆打他時精神狀況、意識看起來很正常。監視器畫面也顯示，莊下車、攻擊黃後折返回副駕駛座的過程，並無搖晃、步伐不穩情形，當下還對著黃比畫說話。