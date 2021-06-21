查疫情謠言 調查局約談4網友移送法辦

調查局今天表示，臉書、LINE平台上出現「西藥房即可施打COVID-19疫苗」、「眷村榮民較醫護優先施打疫苗」等不實訊息，近日約談4名網友到案，依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」移送法辦。

調查局說，LINE平台近來謠傳「這幾天我會去淡水打...有錢怕買不到？我朋友司機他老婆在西藥房就已經有了啦...還要我講太明」，彰化縣調查站、新北市調查處偵辦後，查出周姓男子涉案，今天約談周。

周姓男子到案供稱，訊息來源是LINE上好友，他因誤解訊息且未查證即轉傳，訊後移送新北地檢署偵辦。

此外，臉書近日也謠傳「來自眷村的第一手報導！也不能全怪這些人愛特權，猴市府沒造冊，醫護、警消、防疫人員打疫苗打到2266，進度落後被取笑，所以只好去找封閉同屬性、不會漏口風的一群人來消化疫苗做業績！」、「記住千萬別揭發你家眷村比醫護更優先打疫苗的事！不可以亂說，聽到了嗎？尤其不可以提＂特權＂，不然臉書會禁鹽！今早07:30，眷村大門口有榮民榮眷約兩百名登上五部遊覽車。警衛說是去打預防針的，特別強調這是最後一批，以後就算你跟侯市長關係很好，也打不到了。如果再不依中央規定，不優先施打醫護人員，疫苗可能會被沒收。」等訊息。

新北市調查處今天約談王、廖到案。王稱，訊息是他聽別人在傳的；廖說，他誤信王的訊息，再發布在臉書上。王、廖訊後都移送新北地檢署法辦。

調查局指出，也有LINE群組謠傳「五華街不要去喔，達同學羅住五華街開藥房說：很多商家都確診，台灣大哥大，東旺商店（富福街52號），阿卿海產店（老闆娘確診去世了），膚麗康診所（仁愛街445巷），五金行（唯安藥局中間巷子）…」等。

新北市調查處立案查察，查出北部的呂姓女子涉案，日前約談她到案；呂女稱，她的訊息是好友轉傳給她的，她未查證即轉傳至其他群組，呂女也移送新北地檢署法辦。