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養生館不甩3級警戒被罰 執行署高效率24小時扣30萬存款

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

南投縣草屯鎮泰晶悅養生館在防疫升級為三級的期間，被南投縣政府查獲仍然違法營業，依傳染病防治法裁罰周姓負責人30萬元，但周逾期仍未繳納，南投縣政府移由行政執行署彰化分署執行，發現他的銀行帳戶超過30萬元，24小時內成功扣押收取，創下罕見高效率紀錄。

南投縣警察局草屯分局接獲民眾檢舉，指草屯鎮泰晶悅養生館在防疫升級為三級的期間仍然違法營業，警方今年5月21日深夜11時許前往現查稽查，發現確有違法營業事實，因此南投縣政府5月26日立即對63歲的周姓負責人，依傳染病防治法開出1張30萬的罰單，但周姓經合法送達後逾期仍未繳納，被南投縣政府在6月15日移送行政執行署彰化分署執行。

行政執行署彰化分署以此一防疫裁罰案件，有指標性及時效性，收案後，立即分案執行，承辦書記官調查發現周名下有多筆存款，以電子公文向周存款的金融機構發扣押命令，16日上午獲得回覆，表示周有超過30萬元存款，因此立即將它足額扣押。

南投縣草屯鎮泰晶悅養生館在防疫升級為三級的期間，被南投縣政府查獲仍然違法營業，依傳染病防治法裁罰周姓負責人30萬元，店門口已貼出頂讓告示。圖／行政執行署彰化分署提供
南投縣草屯鎮泰晶悅養生館在防疫升級為三級的期間，被南投縣政府查獲仍然違法營業，依傳染病防治法裁罰周姓負責人30萬元，店門口已貼出頂讓告示。圖／行政執行署彰化分署提供
南投縣草屯鎮泰晶悅養生館在防疫升級為三級的期間，被南投縣政府查獲仍然違法營業，依傳染病防治法裁罰周姓負責人30萬元，店門口已貼出頂讓告示。圖／行政執行署彰化分署提供
南投縣草屯鎮泰晶悅養生館在防疫升級為三級的期間，被南投縣政府查獲仍然違法營業，依傳染病防治法裁罰周姓負責人30萬元，店門口已貼出頂讓告示。圖／行政執行署彰化分署提供
行政執行署彰化分署防疫專股人員穿隔離衣到南投縣草屯鎮泰晶悅養生館，向養工館員工（右1）解說整個執行流程。圖／行政執行署彰化分署提供
行政執行署彰化分署防疫專股人員穿隔離衣到南投縣草屯鎮泰晶悅養生館，向養工館員工（右1）解說整個執行流程。圖／行政執行署彰化分署提供

傳染病 警察

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