養生館不甩3級警戒被罰 執行署高效率24小時扣30萬存款

南投縣草屯鎮泰晶悅養生館在防疫升級為三級的期間，被南投縣政府查獲仍然違法營業，依傳染病防治法裁罰周姓負責人30萬元，但周逾期仍未繳納，南投縣政府移由行政執行署彰化分署執行，發現他的銀行帳戶超過30萬元，24小時內成功扣押收取，創下罕見高效率紀錄。

南投縣警察局草屯分局接獲民眾檢舉，指草屯鎮泰晶悅養生館在防疫升級為三級的期間仍然違法營業，警方今年5月21日深夜11時許前往現查稽查，發現確有違法營業事實，因此南投縣政府5月26日立即對63歲的周姓負責人，依傳染病防治法開出1張30萬的罰單，但周姓經合法送達後逾期仍未繳納，被南投縣政府在6月15日移送行政執行署彰化分署執行。