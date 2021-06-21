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台中市政顧問、里長挺抗疫 今捐中警「消毒艙」戰病毒

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

目前正值新冠肺炎三級警戒期間，台中市北屯區北屯里長歐真宗為挺警察防疫工作，設計了一組簡易的「消毒艙」，利用二氧化氯，協助警員在外執勤後，返回分局時，可以做簡易的消毒，避免病毒帶回到分局，歐還找來市政顧問、6名里長共同響應，該座消毒艙在今天上午11時許，在分局啟用，分局長林沐弘也感謝里長、市政顧問支持警察防疫工作。

台中市第五警分局表示，該座由北屯里長歐真宗設計、製作的「消毒艙」在今天上午11時許，在分局啟用，未來進入分局洽公的民眾、或返回分局的同仁，都可經由該消毒艙，進行簡易的消毒，該消毒艙以二氧化氯水霧的方式，消除衣物上的病菌，對人體無害，而通過消毒艙也僅需3至5秒時間，十分快速。

第五警分局表示，該座消毒艙由北屯里里長歐真宗號召，市政顧問張綉芳、平興里里長李文基、三和里長許勝雄、新平里長李良仁、后庄里長張瓊月、松勇里長王嘉君、平安里長吳亞君等人共同響應捐贈。

北屯里長歐真宗說，他以進無塵室除塵設備為設計概念，打造此座消毒艙，讓進出分局的洽公民眾及警察同仁，先經過裝設在大門的消毒艙，透過艙裡的二氧化氯進行全身噴灑消毒，藉此保護自身健康及執勤安全，並號召附近里長響應此捐贈活動，讓身處防疫前線的警察人員能安心地繼續為人民防疫奮戰下去。

第五警分局長林沐弘說，感謝北屯里里長歐真宗號召捐贈消毒艙力挺警方防疫，讓洽公民眾及同仁於進出駐地時，都能進行全身消毒淨化，讓員警多了一層實質防護可以安心執勤，民眾亦可放心來分局洽公，在此同時呼籲民眾，面對疫情絕不可鬆懈，請配合遵守各項防疫措施，保護你我健康安全，讓大家一同平安度過此次疫情難關。

台中市北屯區有里長研發消毒艙，利用二氧化氯替分局同仁、洽公民眾消毒，多一層防護，消毒艙在今天上午於分局大門啟用。圖／第五警分局提供
台中市北屯區有里長研發消毒艙，利用二氧化氯替分局同仁、洽公民眾消毒，多一層防護，消毒艙在今天上午於分局大門啟用。圖／第五警分局提供
台中市北屯區有里長研發消毒艙，利用二氧化氯替分局同仁、洽公民眾消毒，多一層防護，消毒艙在今天上午於分局大門啟用。圖／第五警分局提供
台中市北屯區有里長研發消毒艙，利用二氧化氯替分局同仁、洽公民眾消毒，多一層防護，消毒艙在今天上午於分局大門啟用。圖／第五警分局提供
台中市北屯區有里長研發消毒艙，利用二氧化氯替分局同仁、洽公民眾消毒，多一層防護，消毒艙在今天上午於分局大門啟用。圖／第五警分局提供
台中市北屯區有里長研發消毒艙，利用二氧化氯替分局同仁、洽公民眾消毒，多一層防護，消毒艙在今天上午於分局大門啟用。圖／第五警分局提供
台中市北屯區有里長研發消毒艙，利用二氧化氯替分局同仁、洽公民眾消毒，多一層防護，消毒艙在今天上午於分局大門啟用。圖／第五警分局提供
台中市北屯區有里長研發消毒艙，利用二氧化氯替分局同仁、洽公民眾消毒，多一層防護，消毒艙在今天上午於分局大門啟用。圖／第五警分局提供

警察 疫情

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