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買房5年才發現是「海砂屋」前屋主隱瞞要還近千萬元
蕭姓買家2014年向廖姓賣家購買房屋，但5年後發現房子是「海砂屋」，認為廖和房仲刻意隱瞞，提告求償992萬元；台北地方法院認為廖沒有在房屋現況說明書上揭露，判廖要賠償全額，而房仲無須負擔賠償責任，可上訴。
蕭主張，他2014年3月透過房仲和廖簽約以980萬元買房，但2019年2月得知房屋混凝土氯離子含量過高，也就是海砂屋，而廖早在2012年已檢測過，卻在房屋現況說明書上刻意隱瞞，要求廖、房仲返還房屋價金980萬元、12萬餘元買房支出，共計992萬餘元。
廖抗辯，簽約前已有告知社區其他房屋是海砂屋，但蕭仍願意買房，並簽立聲明書，且蕭也怠於檢查房屋，認為蕭不得要求賠償；房仲則認為，不知道房子氯離子含量過高，且已經善盡告知責任。
台北地院認為，廖在房屋現況說明書上關於海砂屋項目均勾選「否」，可知刻意隱瞞房子曾做過檢測；再者，廖抗辯說明書上字太小，都是聽房仲的話來勾選，但法院認定項目說明清楚，且廖在其他項目都沒有勾選錯誤，不採信廖的說詞，判廖應賠償992萬餘元。
另外，房仲沒有專業檢測海砂屋的設備和知識，且已經盡告知義務，告訴買家社區其他房屋氯離子含量過高，認為沒有賠償義務。
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