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刑事訴訟金字塔制度 擬適度放寬上訴第三審

中央社 / 台北21日電

司法院今天表示，刑事金字塔訴訟制度，完成第三審草案討論，在「嚴格法律審兼許可上訴制」基本架構下，適度放寬上訴第三審，且三審法院應行言詞辯論，並設篩選機制過濾案件。

司法院發布新聞稿指出，刑事金字塔訴訟制度，主要在提昇法院審判效能，合理分配訴訟資源，促使妥速審結案件，為加速推動刑事訴訟法的訴訟制度部分條文修正草案的研議，日前由最高法院院長吳燦主持，邀請審、檢、辯及學界代表與會，共同討論修正草案。

就第三審部分草案逐條討論後，與會成員一致認同，在「嚴格法律審兼許可上訴制」之基本架構下，適度放寬上訴第三審事由之修法方向；而草案增列原審判決「違背最高法院判決先例之見解」及「有第379條各款中、屬重大違背法治國原則之情形」為權利上訴事由。

與會成員都認為，基於第三審的高度，言詞辯論有其必要性及重要性，因此原則上應行言詞辯論，但為維持第三審的審理效能，應設有一定篩選機制，以過濾不必要的案件。

至於第三審法院進行言詞辯論事項，應如何授權訂定法規部分，擬分列甲、乙二案，甲案由司法院本於大法官解釋的規則制定權定之，乙案則由最高法院定之，賦予最高法院依受理及終結案件實際情形彈性調配的空間。

司法院 金字塔 刑事訴訟

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