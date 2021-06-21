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防疫讓弱勢更辛苦！2企業捐防疫關懷箱直接配送到宅

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

群泰國際有限公司及百利國際拍賣公司，今天到嘉義地檢署，捐贈犯罪被害人保護協會嘉義分會、財團法人更生保護協會嘉義分會，及嘉義榮譽觀護人協進會，共200箱防疫關懷箱，幫助三會所關懷弱勢家庭，關懷箱直接由家樂福配送到弱勢家庭，以減少不必要接觸。

嘉義地檢署檢察長張曉雯、更生保護會嘉義分會主委黃俊森、犯罪被害人保護協會嘉義分會主委林木釧，及嘉義榮譽觀護人協進會理事長黃國明，今天都到嘉義地檢署代表接受二企業捐贈的物資，張曉雯並回贈感謝狀給群泰公司董事長蔣岳哲，及百利公司董事長劉曉龍。

林木釧表示，這波疫情對於協會所關懷的家庭經濟、生活造成一定程度衝擊，很多人找不到工作，也沒辦法出去工作，另很多企業也受影響，要幫助他人可能也有困難，感謝群泰及百利公司捐贈物資，即時提供弱勢家庭幫助。

蔣岳哲表示，疫情期間各企業為了防疫、減少接觸，經營上很辛苦，日前得知不少弱勢團體因此捐款少了、也缺l物資，決定為社會盡一點力，也希望拋磚引玉，讓更多人重視疫情期間弱勢家庭的辛苦。

「善行也要重防疫！」劉曉龍表示，防疫關懷箱內有口罩、罐頭等防疫物資、生活用品，將由家樂福嘉義店直接將防疫關懷箱配送至弱勢家庭，以配合防疫政策減少人員接觸，直接將愛心送至嘉義縣市各個角落。

嘉義地檢署檢察長張曉雯(中)，感謝二企業捐贈防疫關懷包，給三會關懷的弱勢家庭。記者卜敏正／攝影
嘉義地檢署檢察長張曉雯(中)，感謝二企業捐贈防疫關懷包，給三會關懷的弱勢家庭。記者卜敏正／攝影
嘉義地檢署檢察長張曉雯，感謝二企業捐贈防疫關懷包，給三會關懷的弱勢家庭。記者卜敏正／攝影
嘉義地檢署檢察長張曉雯，感謝二企業捐贈防疫關懷包，給三會關懷的弱勢家庭。記者卜敏正／攝影
防疫關懷箱內除了口罩，還有各種罐頭、食品物資，可提供弱勢家庭立即幫助。記者卜敏正／攝影
防疫關懷箱內除了口罩，還有各種罐頭、食品物資，可提供弱勢家庭立即幫助。記者卜敏正／攝影

嘉義 弱勢家庭 疫情

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