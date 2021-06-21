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她花23萬抽脂卻作到廉價手術 介紹人詐欺起訴

聯合報 / 記者王聖藜/台北即時報導

美妍館黃姓女負責人推銷高價的「威塑抽脂」手術，客戶花23萬元動手術，才知黃女介紹「微笑抽脂」而非「威塑抽脂」，提告詐欺，台北地方檢察署偵辦，依詐欺取財罪嫌起訴黃女。

所謂「微笑抽脂」指的是利用氣動方式將部位脂肪剝離，鎖定淺、中、深層脂肪，以非侵入式達到體雕塑身效果，費用較低廉。

而「威塑抽脂」則是具有「脂肪選擇性」的新式抽脂術，收費比較高，兩者不同。

起訴書指出，黃女2018年底、2019年初向楊姓女子借紹抽脂手術，推薦洪姓醫師在大安區醫美診所施作，黃女明知洪從事的是「微笑抽脂」，卻向楊女騙稱洪佐的是「威塑抽指」。

2019年2月12日，楊姓女被害人在洪姓醫師的醫美診所動手術，手術費是23萬元，事後，楊女發現洪在台北市、台中市醫美診所官網上的簡歷，進一步查詢才發現受騙，與黃女理論無效，向檢警提告黃女涉嫌詐欺。

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