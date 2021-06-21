涉股市禿鷹洩密 調查官赴馬祖復職獲准解除限境

涉及群聯股市禿鷹案洩密的調查官楊肇忠，5月底獲調查局准予復職並調派馬祖調查站。楊男為能前住馬祖工作而聲請解除限制出境出海，高院日前裁定須提出20萬元保證金准予解除。

調查局官員證實，楊肇忠被調派至馬祖站擔任調查官，他因涉案而被限制出境及出海，其中「限制出海」包含搭船去澎湖、綠島、金門、馬祖等出海行為均被禁止。

群聯股市禿鷹案，二審審酌涉案調查官楊肇忠、炒手鄧福鈞與被害投資人和解，以及適用自白減刑，改判楊肇忠貪污圖利罪1年6月、洩密罪6月；鄧福鈞證券交易法內線交易罪1年6月。案經上訴，遭最高法院撤銷發回，案件目前由台灣高等法院更一審審理中。

楊肇忠向高院更一審聲請主張，因本案遭限制出境、出海，他之前經公務員懲戒委員會判決休職2年懲戒處分，於5月25日期滿，經向法務部調查局申請復職獲准並調派馬祖調查站服務，人事命令5月25日生效。

楊肇忠提及，他歷經4年6個月才復職，相當珍惜重返公職的機會，家中有年邁母親及即將就讀大學的兒子需扶養，絕不可能棄保潛逃，請求准予解除限制出境、出海。

更一審審酌，楊肇忠提出的調查局人事令，本案繫屬至今，楊肇忠均遵期到庭，為兼顧本案訴訟程序進行，將來可能刑罰執行及出入境自由的基本人權，以及其涉案情節、已於原審提出保證金50萬元等情，准予再提出20萬元保證金後，准予解除限制出境、出海的處分。

全案緣於，新竹地檢署偵辦群聯公司涉嫌違反證交法案件，民國105年8月5日下午前往群聯公司等處搜索，但在當日執行搜索前，群聯公司股票及認售權證，竟有大量異常放空交易，檢調懷疑有偵查中洩密導致股市禿鷹情事。

檢調調查發現楊肇忠欠鄧福鈞110萬元，擔心還款無著落，對其有所虧欠；在被檢方指派支援群聯假帳案勤務、參加專案勤前會議中，傳LINE給鄧男說「不要碰IC設計」。

鄧男掌握檢調搜索群聯的內線消息後，在105年8月5日以融券放空群聯170張股票，隔天凌晨群聯發布遭檢調調查的重大訊息；鄧男在重大訊息曝光後4天，將融券回補，獲利1104萬元。

楊男後來支援特偵組偵辦「中信金控專案 」（搜索中信金控及長虹建設），執行專案前，以融券賣出1張長虹公司股票，後來再融資買進，當沖獲利1500元。楊男及鄧男均遭檢方提起公訴。